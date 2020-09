Wallpapers de Blackpink que sin duda necesitas en tu celular

Si bien BTS se ha estado apoderando lentamente de las listas de música estadounidenses, otro grupo de K-pop se está asegurando de que también dejen su huella.

Blackpink es un grupo de chicas de K-pop de 4 miembros de Seúl, Corea, que canta y rapea rudo y que está encabezando las listas y ya está haciendo historia.

Wallpapers de Blackpink que sin duda necesitas en tu celular

Wallpapers de Blackpink

Fueron el primer grupo de chicas de K-pop en realizar un set en Coachella y actualmente son el grupo de chicas de K-pop más alto en las listas de Billboard Hot 100 y Billboard 200.

Su estilo y coreografía hacen que sus actuaciones sean todo menos aburridas. Aunque ya han estado en escena durante tres años, ahora están comenzando a ganar reconocimiento mundial.

Wallpapers de Blackpink que sin duda necesitas en tu celular

Según Billboard, en abril, el video musical "Kill This Love" se convirtió en el video más visto en sus primeras 24 horas en la historia de YouTube al obtener 56.7 millones de visitas, superando al debut del video musical "Thank U, Next" de Ariana Grande.

Wallpapers de Blackpink que sin duda necesitas en tu celular

En tres días, también se convirtió en el video musical más rápido en alcanzar los 100 millones de visitas en Youtube.

Wallpapers de Blackpink que sin duda necesitas en tu celular

Desafortunadamente, Billboard informó más tarde en abril que el video musical "Boy With Luv" de BTS, con Halsey, superó el récord de Blackpink, obteniendo 74.6 millones de visitas en YouTube en las primeras 24 horas.

Tal vez te interese.- BLACKPINK hipnotiza con el video de la coreografía de “How You Like That"

Wallpapers de Blackpink que sin duda necesitas en tu celular

Esperamos que estos wallpapers te sirvan para decorar tu celular o tu fondo de conversaciones de whatsapp. Deja tu opinión aquí abajo si crees que Blackpink pueda rebasar en popularidad a BTS.