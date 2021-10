Ver el concierto TOMORROW X TOGETHER ‘ACT: BOY’ en línea

VenewLive, la plataforma de transmisión en vivo impulsada por Kiswe, se ha asociado con HYBE para presentar el primer concierto exclusivo de TOMORROW X TOGETHER ‘ACT: BOY’ el 3 de octubre a las 5 p.m. KST.

El primer concierto virtual de TXT se transmitirá en vivo en todo el mundo y sigue al lanzamiento de la banda de "0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. MOD SUN" de su segundo álbum de estudio “The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE”.

La versión original de la canción, "0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori" fue lanzada como parte de su segundo álbum de estudio, 'The Chaos Chapter: FREEZE'. El álbum fue certificado triple platino en agosto por KCMA y alcanzó un nuevo récord de K-Pop por estar 3 semanas en Billboard 200.

Precio y dónde comprar entradas de TXT ‘ACT: BOY’

Los boletos con un precio de 49.500 KRW ($41.86 USD) saldrán a la venta desde el 17 de septiembre a las 12 p.m. KST / JST (10 a.m. JKT, 11 a.m. SGT / PHT) hasta el 3 de octubre a las 5:59 p.m. KST / JST (3:59 p.m. JKT, 4:59 p.m. SGT / PHT) a través de la aplicación oficial Weverse Shop.

Con capacidades de transmisión global, VenewLive ofrece una experiencia personalizada única para los fanáticos de todo el mundo. La función "HD Multi-view" de VenewLive permitirá a los fans controlar su experiencia de las actuaciones permitiéndoles cambiar entre seis ángulos de cámara, uno para la actuación general y cinco ángulos que resaltarán el carisma y talento personal de cada miembro.

Este concierto interactivo e inmersivo incluirá la popular función "Super Chat" de la plataforma, que permite a los miembros de TOMORROW X TOGETHER y sus audiencias interactuar directamente entre sí en el chat de transmisión en vivo.

Los espectadores también podrán interactuar entre ellos a través de la función de chat. Además, las audiencias globales que hablan inglés, japonés y chino podrán ver traducciones en vivo durante el evento.

Sobre el grupo de K-Pop TOMORROW X TOGETHER

Foto: @TXT_bighit

TOMORROW X TOGETHER, que se lee como "Tomorrow by Together" y abrevia como “TXT”, se ha unido en un solo sueño con la esperanza de construir un nuevo mañana. El grupo consta de SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI.

En solo dos meses después de su debut en marzo de 2019, TXT vendió con éxito su primer álbum en 6 ciudades de los Estados Unidos. TXT demuestra que son líderes del K-Pop y también son representados por el mismo sello de BTS (Bangtan Sonyeondan), HYBE.

Emergiendo como súper novatos dentro de la escena mundial del K-Pop, la banda ha sido reconocida mundialmente por nombres como Radio Disney y los MTV Video Music Awards. A través de la música, TXT continúa contando historias personales que atraen la empatía de los jóvenes de todo el mundo.

Su narrativa identificable y universal ha permitido que su último lanzamiento, The Chaos Chapter: FREEZE, se ubique en el puesto número 5 en el Billboard 200, estableciendo a la banda de chicos TOMORROW X TOGETHER como una de las listas de éxitos y la banda 'It' de K-pop de 2021.

