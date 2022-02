VIDEO: Jungkook de BTS recuerda la vez que no terminó su discurso en los AMAs

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin , V y Jungkook de BTS aparecieron en un nuevo video de Bangtan Bomb de los American Music Awards 2021. El clip, que fue lanzado el martes en el canal de YouTube de Bangtan TV, mostró a los miembros practicando Butter en el escenario.

Los premios que ganó BTS en los AMAs 2021 hicieron historia en la industria del K-Pop y boybands musicales en general. Debido a ello, los siete miembros de BTS dieron un discurso de agradecimiento a su fandom ARMY, pero no todos ellos terminaron de hablar debido a falta de tiempo en el escenario. Mira el momento abajo:

¿Qué dijo BTS en los AMAs 2021?

Jungkook dijo: “En los últimos años aprendimos que cada momento es precioso. Así que el 2022 queremos enfocarnos en…queremos enfocarnos en…”, luego fue interrumpido. Más tarde, Jungkook compartió que lo último que quería decir era: “Enfocarnos en… disfrutar cada momento”.

Durante el nuevo Bangtan Bomb, se mostró que Jin y Suga de BTS se sintieron nostálgicos y recordaron haber interpretado su canción DNA en los premios hace cuatro años. Luego se vio a los miembros discutiendo sus partes, coordinando los pasos para el programa y dando su opinión. Después de Butter, practicaron con Coldplay para su canción colaborativa My Universe.

Mientras se preparaban el último día de su ensayo general, Jin dijo: "(Chris) Martin parecía estar disfrutando de la actuación más de lo que esperábamos. Así que creo que también podremos divertirnos más. Es nuestra primera vez". Actuación de colaboración en el aire, por lo que traeremos toda la diversión y la emoción".

RM dijo: "Esto se siente tan extraño. Es extraño ver a la gente entrar (al lugar). También hay mucho que memorizar. Así que creo que no lo sabremos hasta que realmente comience. Sin embargo, sé que saldrá bien. Yo creo que tendremos que acostumbrarnos rápido”.

Suga agregó: “Es la primera vez que somos nominados a Artista del Año (en los EE. UU.), así que estamos muy emocionados. Estoy realmente nervioso. Tengo mucho sueño, pero vamos a ir a ensayar Butter para los AMA”.

El día de la ceremonia de premiación, mientras los miembros se preparaban, se vio a V practicando su discurso frente a la cámara. Luego, los miembros se subieron a sus autos mientras conducían hacia el lugar. Mientras que J-Hope y V fueron vistos juntos en un auto, RM y Jimin viajaron en otro vehículo. Jin, Suga y Jungkook fueron juntos a la ceremonia de premiación.

En el auto, mientras V seguía repitiendo sus líneas, J-Hope comenzó a reírse. Luego le dijo a V: "Nos preparamos mucho, pero una vez que entremos, no podremos hacer mucho de lo que preparamos. Una vez no dije nada de lo que había preparado".

V agregó que a él también le pasó: "Cuando preparé muchas cosas para decir, estaba tan lista, 'Voy a decir todo el inglés que sé hoy'. Pero básicamente me quedé en silencio. Trataré de tener éxito esta vez. Solo memoricé los puntos principales. Así que creo que estará bien".

Jin, Jungkook, SUGA, Jimin, RM, J-Hope y V de BTS en los AMAs 2021

Mientras J-Hope y V disfrutaban de momentos divertidos, RM y Jimin estaban tensos. El líder de BTS dijo: "Tratemos de disfrutar la incomodidad. Puedes estar en la cima si puedes disfrutar incluso de este sentimiento". Jimin bromeó: "No somos celebridades, RM", haciendo reír a este último.

Continuó: "Solo somos Kim Najoon y Park Jimin. Estamos lejos de ser celebridades. ¿A unos 420 km?". RM dijo: "Así no es como funciona el mundo. No arreglamos ese tipo de título".

De todos los miembros, Suga, Jin y Jungkook fueron los más relajados. Mientras se sentaba en la parte trasera del auto, Jungkook dijo: "Si preguntan sobre la Resolución de Año Nuevo, puedo responder de inmediato". Luego, Jin le preguntó sobre su atuendo, a lo que respondió de inmediato.

Al llegar al lugar, los miembros de BTS se cambiaron de ropa y hablaron sobre su actuación de My Universe. Después de que terminó su actuación en My Universe, Jungkook dijo: "Estoy muy cansado porque no dormí mucho anoche. Pero me concentraré mucho y lo superaré. Me aseguraré de no arrepentirme de nada en la función de hoy".

En los AMA, BTS ganó el premio al Artista del Año, Dúo/Grupo Pop favorito y Canción Pop favorita. Al regresar a su camerino después de su discurso, un molesto V dijo: "Simplemente seguí... en serio. De repente, Namjon dice: 'Termina con eso'. ¿Qué hay de mí?".

RM agregó: "Después de que terminé, 10 segundos después ya nos estaban indicando que termináramos". Como no pudo completar su discurso en el escenario, V dijo: "Voy a dar mi discurso aquí". Luego dio su discurso.

¿Qué le pasó a Jungkook de BTS en los AMAs?

JIN CARRYING JUNGKOOK AWAY TEARS IN MY EYES #BTSxAMAs pic.twitter.com/hQkupTz6k7 — cynthia⁷ (@squirrelhobi) November 22, 2021

Jungkook, quien fue objeto de burlas por parte de los miembros por dar un largo discurso en los AMAs 2021, se rió y dijo: "Los fanáticos se burlarán mucho de mí. ARMY se volverá a burlar, ¿qué hago? Quería lucir genial. Pero fui arrastrado al final".

RM lo consoló diciendo: "Solo acéptalo y vete a casa". Jimin opinó que dar un discurso era más estresante que actuar en el escenario: "Creo que voy a morir. Mi corazón se siente como si fuera a estallar".

Después de que sus presentaciones en los AMA terminaran con Butter, los miembros lo llamaron divertido y agregaron que era como un adelanto para sus conciertos en Los Ángeles.

Cuando terminó el video, los miembros de BTS se reunieron y hablaron con entusiasmo sobre la diferencia entre actuar frente a una multitud y en línea. Por otra parte, La Verdad Noticias informó recientemente que Jungkook de BTS causa que Chipotle cambie su nombre y encabezado en Twitter.

