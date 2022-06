V de BTS y el Wooga Squad actuarán en el spin-off de 'In The Soop'

Titulada In The Soop: Friendship Trip, la próxima edición especial de 'In The Soop' estará protagonizada por V de BTS, Park Seo Joon, Choi Woo Shik, Park Hyung Sik y Peakboy, conocidos cariñosamente por los fanáticos como Wooga Squad, mientras van de vacaciones juntos.

La serie contará con cuatro episodios que mostrarán a las cinco celebridades juntas en un feriado de cuatro días y tres noches, según The Kpop Herald. Además, la serie también se transmitirá este julio en JTBC en Corea del Sur, y también estará disponible en una plataforma de transmisión aún sin nombre en todo el mundo, según iMBC.

La Verdad Noticias informó antes todo sobre los miembros de Wooga Squad y curiosidades que todo BTS ARMY debe saber. A continuación, te compartimos más información acerca del programa 'In The Soop'.

i can’t stop thinking about tae being the baby and smolest out of everyone in the wooga squad �� tete wooga squad maknae�� pic.twitter.com/h3KjLFK002 — ◌ (@winterbeartaete) June 14, 2022

In The Soop se lanzó por primera vez en 2020 con su primera temporada 'BTS In The Soop', protagonizada por la banda de chicos BTS. Más tarde, se produjo y emitió una segunda temporada de BTS In The Soop en 2021. El año pasado también vio un spin-off protagonizado por la banda de chicos SEVENTEEN, titulado 'In The Soop SEVENTEEN Ver'.

En diciembre pasado, V de BTS lanzó una canción en solitario titulada 'Christmas Tree' para el K-Drama Our Beloved Summer, que fue protagonizado por su amigo Choi Woo Shik. Más tarde, V hizo su debut en solitario en el Billboard Hot 100 con la canción, que debutó en el número 79 durante la primera semana de 2022.

“En primer lugar, me gusta mucho la canción. La canción fue como MSG que me ayudó a expresar mejor mi actuación”, dijo Choi Woi Shik más tarde sobre 'Christmas Tree'. “Cuando mi amigo dijo que cantaría la canción, estaba muy agradecido y estoy muy feliz de haber trabajado con ese amigo en un proyecto que duraría toda mi vida”,agregó el actor.

Anteriormente, (Kim Taehyung) V de BTS estrena la canción Sweet Night para la serie de Netflix 'Itaweon Class', esta vez protagonizado por otro miembro de Wooga Aquad, Park Seo Joon. Recordemos que los actores se hicieron amigos durante su participación en el K-Drama Hwarang: The Beginning.

Visual de Hwarang: The Beginning con V de BTS y el Wooga Squad

