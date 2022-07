V de BTS tiene un momento emotivo con Wooga Squad en In the Soop: Friendcation

Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, junto con el resto de los miembros de Wooga Squad (Park Seo-joon, Choi Woo-shik y Park Hyung-sik y el músico Peakboy), patinaron sobre hielo, pescaron y se divirtieron en el último teaser de In the Soop: Friendcation.

Tomando su canal de YouTube In The Soop TV, el equipo lanzó el 'Teaser oficial 3' el lunes. Los amigos también tuvieron conversaciones sinceras y el clip terminó con Taehyung llorando por la emoción.

Cuando comenzó el video, Peakboy y Park Seo-joon se unieron a Woo-shik, V y Hyung-sik para disfrutar de una deliciosa comida. Refiriéndose al concepto de que Wooga Squad sea parte del programa, Seo-joon le preguntó a V: "¿Cómo sucedió esto?".

Un Woo-shik riendo dijo: "Ni siquiera me afeité", mientras que Seo-joon agregó: "Esto es una locura". Peakboy luego le preguntó al camarógrafo si todo fue 'improvisado'. V respondió: "Pensé que podíamos intentarlo". Mientras todos seguían riéndose, Seo-joon repitió lo que V le había dicho antes: "Hagámoslo", y V dijo: "Confía en mí".

La siguiente parte del video revela que el cantante Kim Taehyung planeó un 'viaje de amistad de cuatro días' durante la temporada de invierno de este año. Peakboy preguntó: "¿Simplemente vamos y actuamos como si nos estuviéramos divirtiendo?" y Seo-joon respondió: "No actuar, diviértete de verdad".

El siguiente video mostraba a los amigos sugiriendo actividades para sus vacaciones. Peakboy propuso pescar, Woo-shik dijo fogata y V sugirió patinar sobre hielo. A continuación, Wooga Squad fue a pescar y dijo: "Empieza a sentirse como un viaje real".

Peakboy quedó conmocionado después de que logró pescar algunos peces. Después de eso, V de BTS y Seo-joon hicieron el tonto dentro de una pista de patinaje sobre hielo. También se rieron mientras todos se daban un chapuzón dentro de un jacuzzi.

También cocinaron una comida mientras se sentaban al aire libre y se reían sosteniendo bengalas. Mientras estaban sentados alrededor de una fogata, Peakboy habló sobre un incidente personal: "Nunca le he contado esto a nadie, pero dije '¿Puedes escucharme solo por esta vez?'". Woo-shik también compartió: "Esa vez realmente estaba celoso".

Hyung-sik dijo: "No soy bueno expresando". V dijo: "Mis muros se derrumban cuando estoy con ustedes". Seo-joon agregó: "Porque todos nos conocemos muy bien". Cuando el video llegó a su fin, los miembros se acostaron juntos en una habitación oscura. Alguien le preguntó a V: "Taehyung, ¿estás llorando?".

Otra persona le quitó la manta de la cara y dijo: "Está llorando". Una tercera persona preguntó: "¿Qué? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa?". El clip terminó con un vistazo de su casa. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, se desconoce si el programa se estrenará en Disney Plus Latinoamérica.

Finalmente, anunciaron que In the Soop Friendcation con V de BTS y Wooga Squad se transmitirá el 22 de julio en Disney Plus y los fanáticos podrán ver nuevos episodios todos los viernes a las 11 pm (KST).

