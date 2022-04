V de BTS se lesionó la pierna y compartió fotos con ARMY desde Instagram

En sus Historias de Instagram, V de BTS publicó fotos justo antes de abordar el vuelo a Corea del Sur y otras fotografías de sus recientes moretones tapados con curitas temáticas de Pokémon. Desde entonces, Kim Taehyung ha eliminado las publicaciones.

En la primera foto, V estaba parado frente a un avión. Se vio a algunos miembros del personal de BTS esperándolo en la entrada del avión. Tae posó con una camisa blanca, pantalones cortos a juego y sandalias. Llevaba su bolso marrón y usaba una máscara.

V de BTS desde su Instagram mostró el signo de la victoria. Compartiendo la foto, Tae dejó caer un emoji de avión y un emoji de la bandera nacional de Corea del Sur. Puedes ver las fotos abajo:

En la siguiente foto, V de BTS posó en el mismo lugar y escribió, según la traducción del usuario de Instagram bts_girlwithluv7, "Sí...". En la penúltima foto, V compartió un primer plano del piloto esperando para despegar. Escribió: "Me daré prisa y subiré (cara sonriente con emoji de sudor)".

La última imagen era un collage de la herida en su pierna y otra en la que la herida estaba cubierta con dos curitas con temas de Pokémon. Escribió: "Parece que me emocioné porque es el último día". Sin embargo, estaba claro si V se refería al último día del concierto o al último día en Las Vegas.

V, que ha estado compartiendo clips de jugar al golf en Las Vegas, también reaccionó a una publicación de la golfista Danielle Kang con el cantante. En Instagram, Danielle compartió un clip mientras jugaba golf con Tae.

Comentarios de V de BTS con la golfista Danielle Kang

En el clip, después de que V jugó su tiro, Danielle dijo: "Es como 'Déjame mostrarte'". Compartiendo el clip, Danielle escribió: "Buen trabajo V". Reaccionando a la publicación, V dijo: "¡Tuve un buen entrenamiento! Nos vemos de nuevo".

Los miembros de BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook terminaron el domingo su gira Permission to Dance On Stage en el Allegiant Stadium. BTS anuncia su siguiente álbum titulado “We are Bulletproof” para lanzarse el 10 de junio de 2022.

La agencia de gestión de BTS, BigHit Music, compartió en Weverse: "BTS volverá con otro álbum nuevo el 10 de junio de 2022. Esperamos su amor y apoyo para el nuevo álbum de BTS".

La página oficial de Twitter de BTS también lanzó un avance de anuncio que cubre el viaje de la banda que comenzó en 2013. El video de 50 segundos de duración mostró 'SOMOS A PRUEBA DE BALAS' y '2022.6.10' hacia el final del clip.

BTS lanzó la canción We Are Bulletproof: Part 2 en 2013 y la siguió con We Are Bulletproof: The Eternal, como continuación de la pista anterior.

La Verdad Noticias te recuerda que BTS lanzó su último álbum BE en diciembre de 2020. Después de eso, BTS lanzó dos sencillos en inglés consecutivos Butter y Permission to Dance en mayo y julio de 2021. Recientemente, V de BTS envió propuestas de matrimonio al ARMY en nuevo VLive.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!