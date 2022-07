V de BTS salió sin camisa en el segundo episodio de In the Soop: Friendcation

V de BTS, también conocido como Kim Taehyung y el nuevo episodio de Wooga Squad de In The Soop: Friendcation, está disponible. Los ARMYs afortunados que ya vieron el episodio se están volviendo locos por la amistad de los famosos.

In The Soop: Friendcation es como BTS In The Soop, donde los Bangtan Boys se fueron de vacaciones juntos. Esta vez, La Verdad Noticias te comparte que es el turno de Wooga Squad, un grupo de amigos confirmado por Park Seojoon, Peakboy, Choi Woo Shik, Park Hyungshik y Kim Taehyung.

Fotos de V de BTS sin camisa

En el nuevo episodio de In The Soop: Friendcation, veremos a Choi Woo Shik y Park Hyungsik unirse al resto de los miembros de Wooga Squad: Taehyung, Seojoon y Peakboy. Y los cinco vivirán juntos una aventura diferente. Ellos irán a pescar y nadar juntos.

El fandom ARMY se volverá loco después de ver a cinco chicos guapos sumergiéndose en la piscina. Taehyung y Seojoon irán sin camisa a la piscina. Pequeños clips y tweets sobre BTS V, también conocido como Kim Taehyung, sin camisa nuevamente en la piscina, se han convertido en tendencia de redes sociales.

Kim Taehyung va a pescar con sus hyungs

V de BTS pescando en In The Soop: Friendcation

V de BTS, también conocido como Kim Taehyung, también irá a pescar mientras da un paseo en un yate con Peakboy, Park Hyungsik, Choi Woo Shik y Park Seojoon en el episodio más reciente de In The Soop: Friendcation.

Parece que una imagen del cantante V de BTS con la cantidad de peces que atrapó se está volviendo viral en línea. Bueno, parece que Jin, también conocido como Kim Seokjin, ahora tiene un compañero más al que puede llevar de pesca además de Suga, también conocido como Min Yoongi.

