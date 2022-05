V de BTS sale de su casa en Seúl y comparte fotos con ARMY

V de BTS (Kim Taehyung) visitó recientemente un campo en Corea del Sur y compartió fotos con sus fanáticos ARMY. En Instagram, V publicó Insta-Stories desde su cuenta personal mientras hacía clic en las imágenes de las flores.

En las fotos, V usó un suéter azul marino y lo combinó con pantalones grises y sandalias. También se complementó con un cinturón marrón y usó una máscara.

En una de las publicaciones, se ve a Tae agachado y sosteniendo una flor. Se colocó una flor amarilla detrás de la oreja en otra foto. V de BTS estaba de espaldas a la cámara cuando hizo clic en las imágenes. El cantante también compartió una foto de un perro asomándose detrás de una puerta verde.

V de BTS compartió fotos en Instagram

Fotos: Instagram @thv

La visita de V se produce después de que sus compañeros de BTS, RM y J-Hope, compartieran fotos mientras ellos también pasaban el día al aire libre. Recientemente, RM compartió fotos en Instagram mientras caminaba en medio de la naturaleza.

Kim Taehyung en Instagram

El rapero publicó varias fotos sentado en enormes rocas. También dio un vistazo de sí mismo mientras se sentaba frente a una tienda y disfrutaba del vino. Reaccionando a la imagen, V comentó en coreano: "¿Dónde estás?". RM respondió con emojis de montaña.

J-Hope compartió fotos mientras posaba frente a los edificios. Como lo tradujo el usuario de Instagram btsweverse_translation, J-Hope subtituló la publicación, "Aspecto de adulto". V también le preguntó: "¿Dónde estás?". Él respondió: "Por supuesto, estoy en casa".

Mientras tanto, los miembros de BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook actualmente esperan el lanzamiento de su próximo álbum de antología “PROOF”. Recientemente, se revelaron las canciones del CD 1, CD 2 y CD 3. Incluyen canciones nuevas y antiguas de BTS.

Las canciones son Run BTS, Persona, Stay, Moon, Jamais Vu, Seesaw, Cypher PT 3, Ego, Her, Filter, Friend, Singularity, 00:00, Euphoria, Dimple, Yet To Come, Born Singer, No More Dream, NO, Boy in Luv, Danger, I Need You, Run, Fire, Fake Love, IDOL, Dynamite, On, Life Goes On y Butter, entre otros.

