V de BTS revela el motivo del por qué borra sus historias de Instagram

El idol respondió a las dudas de ARMY.

Luego que ARMY cuestionara el motivo del por qué las historias de Instagram de V de BTS duran menos tiempo, fue el mismo intérprete de ‘Sweet Dream’ quien confesó el verdadero motivo por el cual hace modificaciones en sus redes sociales.

Desde hace un tiempo, el fandom se había percatado que las historias que el cantante comparte no duran las 24 horas que estima dicha plataforma, situación que generó intriga entre los fans, quienes decidieron cuestionar al integrante de la banda.

A través de Weverse una ARMY hizo un post dedicado a Taehyung donde le hizo una petición con respecto a su contenido en dicha red social. “No quiero una respuesta, pero por favor, no borres tus historias de Insta”, escribió la usuaria.

Para sorpresa del fandom fue el mismo integrante de BTS quien respondió y explicó el verdadero motivo por el cual hace un par de modificaciones en sus redes sociales, en especial en Instagram.

“Yo no quiero borrarlas, pero cuando entro a las historias. Me dan como ganas de cambiar lo que está y subir algo nuevo. Pero al no tener algo nuevo para subir lo borro. No hay una razón para eso, pero si les gustan las historias, intentaré no eliminarlas, ja ja ja”, respondió el cantante.

ARMY pide empatía

La respuesta de V de BTS generó todo tipo de reacciones en redes sociales, por donde algunas ARMY se manifestaron y señalaron que el idol está en todo su derecho a hacer lo que él quisiera en su cuenta.

Asimismo, mostraron su agradecimiento al cantante por compartir algunos de los momentos que pasa en su día y por crear contenido para el fandom. Por otro lado, pidieron a los usuarios tener más empatía con el idol.