V de BTS fue sorprendido haciendo "asuntos personales" en pleno programa

El idol de 24 años conocido como V de BTS, fue sorprendido haciendo "asuntos personales" mientras participaba como invitado en un programa de radio recientemente. Su reacción al darse cuenta de que había una cámara que lo grababa se convirtió inmediatamente en tendencia.

El 14 de septiembre, los miembros de BTS llegaron como invitados especiales al programa de radio de MBC FM4U "Bae Chulsoo's Music Camp". Kim Taehyung y sus amigos fueron invitados a hablar más sobre su último lanzamiento "Dynamite" y el gran éxito del single a nivel mundial.

V fue expuesto por una cámara oculta mientras cerraba la cremallera de sus pantalones.

Durante el episodio, los fanáticos con ojos de águila notaron algo gracioso que le sucedió a V. El épico incidente sucedió durante una pausa comercial para el programa. En ese lapso se puede observar a TaTae cerrar la cremallera de sus pantalones casualmente frente a la cámara.

Cuando el DJ de radio dijo que el personal estaba grabando transmisiones para YouTube en vivo, V se quedó sin palabras y pareció muy sorprendido. Parece que el idol de BTS estaba en shock ante la idea de cerrar la cremallera de sus pantalones, lo que fue captado por la cámara y presenciado por fanáticos de todo el mundo.

V enamoró a ARMY con su reacción

Por esto, ARMY se rió mucho y una vez más se enamoró del inocente encanto de V. Muchos fanáticos describieron al cantante nacido en 1995 como el más adorable del mundo. "V fue tomado por sorpresa y su reacción fue adorable", comentó uno de los internautas.

Mientras tanto, el nuevo sencillo de BTS "Dynamite" volvió a encabezar la lista Billboard Hot 100 en su segunda semana. BTS se convirtió en el primer y único grupo del siglo XXI en debutar en el número 1 en la prestigiosa lista y permanecer allí durante dos semanas seguidas.

En otras noticias, BTS ha anunciado un concierto en línea titulado "Map of the Soul: ONE" en Seúl el 10 y 11 de octubre. También se confirmó que aparecerán en el "Lotte Duty Free Family Concert" el 27 de septiembre y regresarán con un nuevo álbum a finales de este año.