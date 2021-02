V de BTS conquistó los corazones de ARMY en un VLive en donde tuvo que cantar una canción infantil llamada Los Tres Ositos y se lució más encantador que nunca.

En La Verdad Noticias ya te hemos hablado de esa dualidad que tienen los integrantes de BTS de poder verse súper tiernos pero en otras ocasiones se convierten en una bomba sexy.

Video de Taehyung cantando "Los Tres Ositos"

V ha sido considerado en varias listas como uno de los hombres más guapos del mundo pero aunado a eso también cuenta con su lado kawaii.

En esta ocasión V dejó su modo sensual para derretir con dulzura cantando una canción de niños. En el video de aquí abajo podrás velo. ¡Dale play!.

¿V de BTS es el hombre más guapo?

Un nuevo título de belleza fue sido otorgado a Kim Taehyung -V-, de BTS. Top10 World, canal de YouTube con más de 300.000 suscriptores, le ha dado el primer lugar en ’Top 10 most handsome man in the world 2020′.

No es la primera vez que el artista de K-pop es incluido en este tipo de competiciones, ya que posee una larga lista de premios obtenidos por su apariencia física.

Desde su debut en 2013, el ídolo se ha destacado entre otras cosas, por su buena apariencia. Tanto es así que es reconocido en los medios locales de su país natal como el ‘representante visual del K-pop’.

V de BTS enamora cantando "Los Tres Ositos"

Desde el 2017, quedó en el primer lugar de ’100 most handsome faces’, concurso mundial de TC CANDLER, al que nuevamente ha sido nominado.

