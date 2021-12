V de BTS emociona a ARMY con nueva selca destacando sus lunares

¡Estamos en diciembre ARMY! Es el mes de los cumpleaños de dos miembros de BTS. Dos de los hermanos Kim, Jin (Kim Seokjin) y V de BTS (Kim Taehyung) celebran su cumpleaños este mes.

Mientras Jin celebra su cumpleaños el 4 de diciembre, V celebra su cumpleaños el 30 de diciembre. Y antes de su cumpleaños, TaeTae le ha dado una selfie sorpresa al ARMY. Sí, lo leiste bien.

Kim Taehyung es conocido por no publicar muchas actualizaciones en redes sociales. Sin embargo, cuando lo hace, es todo un acontecimiento de celebración. Antes publicó una foto abrazando al perro de Jungkook ‘Jeon Bam’ y ARMY reacciona con ternura. Ahora nos sorprende con una nueva selca, posando muy cerca de la cámara.

Kim Taehyung publica nueva selca en Twitter

El cantante de "Permission To Dance" tomó la cuenta oficial de Twitter de BTS y compartió una selca (selfie). Tiene una expresión divertida en su rostro. Sus ojos están bien abiertos y se le ve con una camisa estampada azul.

En la fotografía, BTS V parece estar buscando algo interesante o tal vez está disfrutando del clima en Los Ángeles como su compañero miembro de BTS, J-Hope. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, la selca de Taehyung supera los 1.8 millones de me gusta y más de 593 mil retweets.

¿Cuántos lunares tiene V de BTS?

Los lunares de Kim Taehyung de BTS

Kim Taehyung tiene tres lunares en la cara: uno debajo del ojo derecho, uno debajo de la nariz y uno en el labio inferior. El fandom ARMY está súper feliz tras la publicación de Tae el 30 de noviembre, donde se destacó a sus lunares.

Por lo general, Taehyung evita publicar selfies porque siente que no se ve bien. Alguien necesita decirle al “Hombre Más Guapo” que eso no es cierto. Hablando de la felicidad de ARMY, bueno, los admiradores de Tae Tae no pueden contener la emoción por su cumpleaños el 30 de diciembre.

Estamos seguros de que tendrían planes increíbles para el cumpleaños de V. El año pasado, V de BTS: Kim Taehyung cumple 25 años y los fanáticos chinos de Taehyung mostraron un video de deseo de cumpleaños en Burj Khalifa. ¿Qué planes tendrán este año?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!