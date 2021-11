V de BTS cantará para la banda sonora de un nuevo K-Drama

El 25 de noviembre, se confirmó que V de BTS cantará para la banda sonora del próximo K-Drama de SBS, Our Beloved Summer. También conocido como Kim Taehyung, ha participado en varias bandas sonoras de series coreanas en el pasado y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles a continuación.

El nuevo dorama es una comedia romántica sobre una pareja que se separó por una mala nota, pero el documental que filmaron hace 10 años en la escuela secundaria de repente gana popularidad y se ven obligados a estar juntos frente a la cámara una vez más.

"Our Beloved Summer" de SBS está protagonizada por Kim Da Mi (Itaewon Class) y Choi Woo Shik (Train to Busan, Parásitos), uno de los miembros de Wooga Squad y amigos cercanos de Kim Taehyung.

¿Cómo se llama el drama en el que sale V de BTS?

El drama en el que sale BTS V es Hwarang: The Beginning, disponible para ver en la plataforma Viki. En el K-Drama histórico Hwarang de 20 episodios, Kim Taehyung formó parte del reparto principal interpretando al guerrero Seok Han Sung.

Banda sonora del dorama Our Beloved Summer

Foto: Kim Taehyung de BTS y Choi Woo Shik

La banda sonora de "Our Beloved Summer" es producida por el director musical Nam Hye Seung, quien ha trabajado en bandas sonoras de éxito para dramas como "Goblin", "It's Okay to Not Be Okay", "Crash Landing on You" y más.

Nam Hye Seung trabajó en la canción de BTS V con el cantante en mente desde la etapa de planificación de la pista. La canción enfatiza el tono cálido de Tae Tae y jugará un papel importante en el drama.

Esta es la segunda vez que V de BTS sorprende a ARMY cantando en solitario para la banda sonora de un K-Drama. Esto después de “Sweet Night” para la serie coreana Itaewon Class de Netflix, también un drama protagonizado por su amigo cercano Park Seo Joon.

