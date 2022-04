V de BTS baila la canción de Frank Sinatra 'Fly Me to the Moon' en Las Vegas

Los fans del grupo de K-Pop BTS estuvieron ocupados manteniéndose al día con los chicos ayer 1 de abril, ya que estaban ocupados cambiando su información en las redes sociales como una broma del Día de los Inocentes.

Después de que Jimin se apodera del Twitter de BTS durante el April Fools' Day, Kim Taehyung, también conocido como V de BTS, lo cambió nuevamente, esta vez para reflejarlo como su cuenta personal. Tae cambió la foto de perfil y la foto de portada también y puedes ver las pruebas abajo:

Kim Taehyung cambia el Twitter de BTS

V de BTS cambió el nombre de la cuenta de Jimin Park a Golf Prodigy Kim Taehyung y la biografía ahora dice: "no no Kim Taehyung". No solo eso, el perfil de Tae de Instagram compartió un video de baile de ensueño suyo en la plataforma de redes sociales y los ARYM también se están volviendo locos por eso.

En el video, Taehyung bailó solo entre parejas de ancianos en un club de jazz en Las Vegas. Fly Me To The Moon de Frank Sinatra suena de fondo mientras se mueve maravillosamente con la música:

"Para ser honesto, Taehyung bailando jazz en vivo en un club entre parejas mayores, con las mangas arremangadas siendo el personaje principal es exactamente como imaginé que sería su viernes por la noche", escribió un fan en Twitter.

ARMY no podía tener suficiente de su actividad consecutiva en las redes sociales. “¿Conocen esa clásica edición vintage de Taehyung siendo un viejo amor que le dirán a sus hijos? este nuevo video de él bailando jazz sonriendo tan suavemente tiene la misma energía", escribió otro usuario.

Mientras tanto, los miembros de BTS están listos para actuar en su concierto PTD on Stage Las Vegas, que tendrá lugar después de los premios Grammy. También están en la alineación de actuaciones para los Grammy.

Sin embargo, el miembro Jungkook dio positivo por COVID-19 recientemente. La Verdad Noticias te recuerda que BTS ARMY no quiere que los Premios Grammy usen al grupo para rating.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!