V de BTS: Todo lo que necesitas saber sobre su nuevo mixtape KTH1

Kim Taehyung, conocido popularmente como V, es miembro del grupo de chicos BTS y recientemente dio una actualización sobre su próximo mixtape, que los ARMY han apodado KTH1, por eso en La Verdad Noticias te compartimos algunos detalles sobre su mixtape a continuación.

V reveló que su mixtape tendrá 13 canciones. Esto hace que la lista de canciones de V sea la más larga de todos los mixtapes de los miembros de BTS.

Cuando Genius entrevistó a BTS en diciembre de 2020, V expresó su deseo de lanzar su mixtape pronto; "Desearía que mi mixtape saliera pronto". Aunque V ha estado prolongando su mixtape durante algún tiempo, existe una alta posibilidad de que finalmente lo lance en 2021.

En una entrevista con la revista Weverse, V habló sobre los desafíos que enfrentó mientras escribía su mixtape. Escribió "Blue & Grey" cuando estaba en su "punto más bajo".

V de BTS ha sentido mucha presión por su mixtape

Durante una transmisión en vivo, el idol de BTS, V, reveló que la pista de BE "Blue & Grey" fue originalmente pensada para su mixtape. Cuando BTS estaba filmando In The Soop, los otros miembros escucharon "Blue & Grey" y pensaron que sería genial para BE por lo que se agregó a este álbum.

La presión que enfrenta V de BTS por su mixtape

KTH1 sería el primer mixtape de Kim Taehyung y se espera que su trabajo en solitario enamore una vez más a ARMY. En una entrevista el cantante confesó que siente mucha presión al respecto, ya que aseguró que siempre está pensando en qué tipo de álbum debería hacer para sentirse realmente satisfecho y al mismo tiempo complacer a ARMY.

V de BTS quiere que su canción principal sea positiva

En repetidas ocasiones el cantante V ha admitido que su mixtape aún tiene un largo camino que recorrer y no está seguro si debe agregar más canciones o debería dejarlo como lo tiene hasta ahora.

El idol de BTS quiere que la canción principal sea positiva y que ayude a las personas a vencer sus miedos y la depresión, aunque esto no es una tarea fácil.

En cuanto al lanzamiento, si bien no hay una fecha exacta para el primer mixtape de V, en una entrevista el cantante de BTS reveló que esperaba lanzarlo a finales de este 2021.

