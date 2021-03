V de BTS: Este episodio de “Run BTS” nos muestra cuán creativo es Kim Taehyung

El idol de BTS, V, también conocido por su nombre real Kim Taehyung , es un gran cantante y bailarín, pero también es conocido por su creatividad. Para un desafío de RUN BTS, este ídol tuvo la oportunidad de mostrar su pensamiento único, principalmente en la forma del juego "luz roja, luz verde".

Los idols de BTS, incluido V, hicieron varios desafíos

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook son cantantes y bailarines talentosos. Sin embargo, con la serie RUN BTS, estos artistas tienen la oportunidad de mostrar sus otros talentos que no se ven en el escenario.

En este programa web, los miembros compitieron en una variedad de desafíos, desde jugar al tenis hasta cocinar y hacer doblajes para las películas animadas de Disney. El Episodio 128 de RUN BTS presentó a la mayoría de los miembros, ya que Suga todavía se estaba recuperando de su cirugía de hombro en ese momento.

V se divirtió con sus compañeros de BTS

Este episodio estuvo lleno de desafíos en interiores, perfecto para estos tiempos de "distanciamiento social". Eso incluyó un juego de romper huevos y una actuación de kazoo de cada uno de los miembros incluyendo por supuesto al V, uno de los idols más queridos de BTS.

Los miembros de BTS jugaron 'luz roja, luz verde' para 'RUN BTS'

Además, los miembros de BTS jugaron una versión de "luz roja, luz verde" mientras estaban sentados en cojines. Quien agarrara la foto de Suga sin ser visto, ganaba. Si bien la mayoría de los miembros se deslizaron hacia adelante sobre sus cojines, fue idea de V comenzar a retroceder.

Dio un salto hacia adelante más rápido que los otros miembros. Cuando Jin estaba "en eso", notó que V se movía rápidamente y se acercó a su rostro. Como resultado, V besó a Jin. Lo hizo destacar porque movió los labios, pero definitivamente hizo reír a los otros miembros.

Para una de las rondas finales, en lugar de sentarse en el cojín en posición vertical, V se acostó de espaldas, moviéndose incluso más rápido que antes. V le arrebató la foto de Suga, y los miembros restantes se echaron a reír.

V escribió la música para el álbum de BTS, 'Be

La creatividad de este cantante es muy útil cuando se trata de escribir canciones, especialmente para aquellos que están fuera de Be (Deluxe Edition). Eso incluye "Blue & Grey", que el grupo interpretó por primera vez durante su segmento de MTV Unplugged.

“Traté de expresar mi tristeza e incertidumbre internas, así que traduje la sensación de quemarme como 'azul' y la tristeza de no poder ver a ARMY como 'gris', dijo V, según una traducción del video. La melodía de la canción es simple, así que presté más atención a transmitir emociones a través de la letra".

El video musical "Life Goes On" de BTS ahora está disponible para transmisión en YouTube. El álbum de lujo del grupo K-pop, titulado Be, está disponible en Spotify, Apple Music y la mayoría de las principales plataformas de transmisión.

