Un demo por Jimin de BTS quedó fuera del álbum 'PROOF'

Actualmente, BTS se está preparando para su décimo álbum, PROOF, que será muy comentado y se lanzará el 10 de junio de 2022. El álbum de antología celebrará algunos de los trabajos populares de la banda de K-Pop desde su debut en 2013. A continuación, te compartimos todo sobre Jimin de BTS.

'PROOF', que consta de tres CD, marcará el comienzo de una nueva era para el septeto. BTS trató a los fanáticos con la lista de canciones en el primer y segundo CD, destacando algunos de los éxitos de la discografía de la banda.

Mientras que los fanáticos, llamados ARMY, están anticipando el próximo álbum PROOF, muchos han señalado una actividad inusual por parte de la agencia al notar que la lista de canciones incluía pistas demo de todos los miembros excepto Jimin.

Pista demo por Jimin de BTS quedó fuera

Foto: HYBE / Jimin de BTS

Según los informes, los miembros del grupo de K-Pop BTS (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook) fueron responsables de elegir las pistas del CD 2, pero ese no fue el caso del CD 3. Si bien todos los miembros tienen una pista de demostración en solitario en el CD 3, Jimin fue la única excepción.

Esto no le cayó bien a los fanáticos que recurrieron a las redes sociales para expresar su molestia. Muchos también afirmaron que la agencia trató injustamente a la cantante de 26 años. Poco después, los fanáticos comenzaron a marcar tendencia con el hashtag #BeFairToJimin.

Expresando su frustración, un fan tuiteó, ''sin tratar de ser dramático ni nada, pero el hecho de que Jimin es el único miembro sin una demostración cuando ha hecho varias + no está acreditado en tony montana cuando escribió su propio verso. Simplemente no me sienta bien #BeFairToJimin''.

Por otro lado, La Verdad Noticias te comparte que algunos fanáticos defendieron a la agencia HYBE al razonar que Jimin de BTS debe haber sido quien eligió no incluir su pista de demostración en solitario en el álbum.

