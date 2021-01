True Beauty: ¡Demuestra que eres un verdadero fan del dorama con esta prueba!

True Beauty es un dorama que adapta el popular webcomic del mismo nombre y que ha tomado el mundo por sorpresa gracias a su historia y elenco. Con esta preguntas veremos que tantos detalles conoces de la serie:

El dorama de True Beauty es la adaptación de un webtoon. ¿Cuál es su nombre?

True Beauty or Goddess Advent

Heirs

The God of High School

My ID is Gangnam Beauty ¿Qué tanto sabes del dorama True Beauty?

El dorama de True Beauty cuenta con la interpretación del cantante Cha Eun Woo. ¿Cuál es el nombre de la banda de K-Pop a la que pertenece?

EXO

ASTRO

GOT7

ATEEZ

El argumento del dorama True Beauty está ambientado en una escuela preparatoria. ¿Cuál de estos K-Dramas NO está basado en el concepto del amor de estudiantes de preparatoria?

Boys Over Flowers

Heirs

Playful Kiss

Legend of the Blue Sea

¿Quién creó el webtoon en el que se basa el dorama True Beauty?

Kim Hee-min

Lee Jong-beom

Yaongyi

Oh Seong-dae

Cha Eun Woo ha aparecido en otros doramas aparte de True Beauty. De estos K-Dramas, ¿en cuál NO ha participado el cantante y actor?

My Brilliant Life

Gangnam Beauty

The King: Eternal Monarch

La actriz Moon Ga Young, que interpreta el papel principal en el dorama True Beauty, NO apareció en cuál de estos K-Dramas.

Tempted

City Hunter

Welcome to Waikiki 2

Find Me in Your Memory

El actor Hwang In Yeop, quien es uno de los protagonistas del dorama True Beauty, hizo su debut en qué K-Drama.

The Tale of Nokdu

18 again

Why

Freshman

Estas son las respuestas de esta prueba de conocimientos del dorama True Beauty: 1.- True Beauty, 2.- ASTRO, 3.- Legend of the Blue Sea, 4.- Yaongyi, 5.- The King: Eternal Monarch, 6.- City Hunyer, 7.- Why. ¿Cuántas acertaste? En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

