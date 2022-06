Tras 2 años, BTS regresará a los programas musicales en Corea del Sur

Los miembros de BTS: RM, Jin, Suga , J-Hope, Jimin, V y Jungkook están listos para su próximo álbum de antología Proof, que se lanzará el 10 de junio. Esta vez no pasarán por alto la promoción de su álbum.

Según el sello musical Big Hit Music, el grupo Bangtan Sonyeondan regresará a los programas musicales coreanos después de dos años para las promociones del nuevo álbum Proof. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

BTS aparecerá en los programas de música coreana a partir del 16 de junio para las promociones. Actuarán con la canción principal de Proof "Yet to Come" en programas musicales semanales, incluido M Countdown de Mnet el 16 de junio, Music Bank de KBS 2TV el 17 de junio e Inkigayo de SBS el 19 de junio.

BTS se presentó por última vez en programas musicales en marzo de 2020 para las promociones de su álbum Map of the Soul: 7. Sin embargo, el septeto de K-Pop estuvo muy activo en las nominaciones de los Grammys, Billboard Music Awards, entre muchos premios más.

Hablando de Map of the Soul:7, BTS recientemente caminó por el carril de la memoria y compartió cómo la pandemia de coronavirus afectó su trabajo. La banda planeaba hacer una gira durante un año y visitar lugares como Barcelona, Sudamérica e India. También agregaron que estaban en conversaciones para organizar un concierto en Mumbai.

Foto: BTS en los Grammys 2022

“Proof” será una colección de 3 CD de canciones antiguas y tres nuevas canciones. Además de su canción principal Yet to Come, incluirá canciones Run BTS, Born Singer, I Need You, Run, Fire, Fake Love, Persona, Moon, Jamais Vu, Seesaw, NO, Boy in Luv, Danger, IDOL, Dynamite, On, Butter y Life Goes On, entre otros.

"El álbum de antología de BTS que encarna la historia de BTS se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como artista que ha estado activo durante nueve años para recordar sus esfuerzos pasados", agregó Big Hit en un comunicado mientras se lanza el álbum. tres días antes de su noveno aniversario de debut.

Su agencia recientemente reveló una nueva foto grupal y las fotos conceptuales individuales de RM, Jin , Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook de Proof. En las imágenes, los integrantes estaban vestidos en tonos pastel y con un velo. Las nuevas imágenes son diferentes a su apariencia completamente negra en las primeras fotos conceptuales de Proof.

El último álbum de BTS fue BE, lanzado en 2020. Desde entonces, también han lanzado sencillos exitosos como Butter, Permission to Dance y My Universe con Coldplay. Finalmente, te recordamos que el nuevo micro sitio mundial 'SpotifyPurpleU' celebra el comeback de BTS junto a ARMY.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!