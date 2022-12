Top 5 de doramas chinos y dónde verlos

Se dice que los doramas chinos siempre han sido superiores en términos de trama y entretenimiento en los últimos años, profundizando en varios temas que son divertidos y nos mantienen enganchados. Netflix es una de las plataformas que continúa expandiendo su catálogo con estos programas.

Aunque existen restricciones para los diferentes temas que se representan en la pantalla, los directores y escritores inteligentes han codificado temas interesantes y, a menudo, tabú en programas que de otro modo serían simples.

Aquí está nuestra lista de lo mejor del contenido que ha estado ganando corazones a diestra y siniestra. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer nuestra lista de los mejores doramas chinos que debes conocer y dónde verlos:

Eternal Love (Netflix) The Untamed (Netflix) Put Your Head On My Shoulder (Netflix) Love O2O (Netflix) Word of Honor (Netflix)

Otras dramas chinos populares son "Nirvana in Fire", "Go Go Squid!", "Le Coup De Foudre", "Go Ahead", "Well Intended Love", "You Are My Glory", "Word of Honor", "Miss the Dragon", y "The Long Ballad".

¿Cómo se le llama a los doramas de China?

Los dramas televisivos chinos son llamados coloquialmente como C-Dramas. Son programas televisivos originarios de China o de la región de la Gran China. China produce más dramas de televisión que cualquier otro país.

Muchos sitios web te permiten ver dramas y programas de televisión chinos en línea sin que te cueste un centavo en 2023. El problema es que no todos son legales. A continuación, te compartimos una lista de los mejores sitios web para ver dramas de televisión chinos en línea gratis:

iQIYI

YouTube

Viki

WeTv

Mango TV

Tencent Video

Youku

Bilibili

Migu Video

Sohu TV

PPTV

¿Cuál es el drama chino más visto?

The Untamed es considerado el dorama chino más visto.

The Untamed es considerado el drama chino más visto, con más de 8.000 millones de visitas. Disponible para ver completo en la plataforma Netflix, esta serie de TV china tiene un total de 50 episodios.

Xiao Zhan y Wang Yibo protagonizan la serie de televisión china de 2019 The Untamed, que se basa en la novela danmei Mo Dao Zu Shi de Mo Xiang Tong Xiu. Sigue los viajes de dos cultivadores de almas gemelas mientras intentan desentrañar una serie de misterios relacionados con un terrible incidente anterior.

Tanto en el país como en el extranjero, The Untamed fue un triunfo comercial y de la crítica, y los críticos aplaudieron su convincente historia, su complejo elenco de personajes y su espléndido vestuario y cosméticos.

Debido a la restricción de China sobre las representaciones LGBT en las películas, la adaptación se editó con subtextos homoeróticos, aunque la novela web original tenía una relación explícita entre los dos personajes masculinos principales. Se convirtió en uno de los doramas chinos con mayores ingresos en 2019.

