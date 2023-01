Top 5 de canciones K-Pop contra el estrés. Tienes que escucharlas

Existen canciones K-pop que tienen la capacidad de hacernos llorar y otras veces, funcionan para aliviar el estrés. Por ejemplo, Minho de SHINee, Lee Hi y muchos otros artistas han interpretado sus lágrimas en fantásticas piezas musicales

La Verdad Noticias te presenta un “Top 5” de las mejor canciones K-pop para combatir el estrés. Comenzamos la lista con: “No good in good-bye” de 2AM, canción que habla de alguien que niega el final de una relación.

Sin duda, esta canción brinda consuelo a todos los que la escuchan a través de su expresiva letra. Permite a los amantes de la música saber que muchos comparten las mismas experiencias de ruptura.

Canciones K-pop para olvidar tus problemas

En el segundo puesto se encuentra “How can I love the heartbreak, you're the one I love” de AKMU, una pieza que podría hacer que se te salten las lágrimas en la primera escucha. Tiene una buena dosis de los géneros R&B, soul, folk y blues.

La canción habla sobre nunca querer romper con una persona importante debido a la eterna devoción que se puede sentir hacia ellos. Refleja a las personas que prefieren soportar una relación tensa que lidiar con el final de las cosas.

El tercer lugar lo ocupa “Chase”, a cargo de Minho, miembro de SHINee, quien da vida a los géneros contemporáneos, R&B y hip hop. Habla sobre alguien que está atormentado por los recuerdos de un amante y, después de la separación, su presencia todavía los persigue.

Esta canción está llena de emoción. Puedes sumergirte tanto en ella que olvidarás tus propios problemas. La música de Minho tiene la increíble capacidad de conectar con todos los oyentes.

¿Qué significa la canción Lovesick Girls?

En la cuarta posición encontramos a “Lovesick Girls” de la agrupación BLACKPINK, canción en la que las chicas combinaron los géneros pop, dance, electrónico y EDM, creando así una pista inolvidable dentro del K-pop

Este tema describe el deseo de alguien por una relación duradera después de lidiar con una angustia. El amor es el objetivo final, a pesar de que resulte algo imposible en las relaciones insatisfactorias que persiguen.

Por último, en quinto lugar tenemos a “BREATHE” de Lee Hi. El difunto Jonghyun de SHINee escribió esta canción icónica para Lee Hi. La canción tiene que ver con el deseo de comodidad de alguien cuando está pasando por un momento difícil.

La balada tiene un toque de R&B y géneros soul combinados. Este es el tipo de canción con la que comenzar o terminar el día. La canción representa un cálido abrazo que puede eliminar todo el estrés.

