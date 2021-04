Top 10 de los grupos de K-Pop más populares

El K-pop es un subgénero musical que se ha vuelto muy popular en estos tiempos, los grupos más populares incluyen diversos estilos musicales como el pop, hip hop, EDM, rock o R&B, estilo que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur.

Desde que "Gangnam Style" se volvió viral en 2012, numerosas bandas de K-pop han conquistado el mundo entero. La Verdad Noticias tiene un top de las bandas de chicos que se consideran las más populares y exitosas alrededor del mundo.

Los 10 mejores grupos de K-Pop más populares:

BTS

BTS es el máximo exponente del K-Pop en todo el mundo.

Bts es el primer grupo de K-pop en actuar en los American Music Awards y ganar un Billboard Music Award.

El primer grupo de Corea del Sur en alcanzar los 10 millones de seguidores en Twitter, también conocido como Bangtan Boys y Beyond the Scene, ha puesto al mundo bajo el hechizo del K-pop.

Se les considera los más twitteados sobre celebridades en 2017 y recibieron miles de me gusta en sus publicaciones además de que los retuitearon más de 500 millones de veces en todo el mundo.

La banda está compuesta por siete miembros: RM, J-Hope, Jimin, V, Jin, Suga y Jungkook. BTS mezcla el K-pop orientado al baile con influencias del hip-hop; ellos mismos componen, producen y escriben letras para actuaciones.

EXO

EXO es una banda que esta activa desde 2012.

EXO fue formado por SM Entertainment en 2011. La banda hizo su debut en 2012 con doce miembros - se separaron en dos subgrupos, EXO-M y EXO-K, interpretando música en diferentes idiomas mandarín y coreano respectivamente.

La banda de chicos de K-pop fue considerada la "celebridad más influyente" por Forbes Korea Power Celebrity tanto en 2014 como en 2015! Actualmente, EXO consta de nueve miembros: Xiumin, Baekhyun, Suho, Lay, Chen, Chanyeol, Sehun, DO y Kai.

Wanna One

Estos chicos de Wanna One piensan separarse para ser solistas.

Wanna One ha sido formado por CJ E&M, es el segundo grupo en esta lista que se formó a través de la serie Produce 101 Season 2 de 2017.

Ha sido elegida como Mejor Nueva Actuación de K-Pop de 2017 (Billboard). Con sus pistas de electro-pop y coreografías altamente estilizadas atrayendo mucha atención, la banda de chicos se convirtió en un acto superior en Corea desde su formación en Produce 101 en 2017.

A pesar de que se planeaba disolver a fines de 2018, después que sus miembros decidierán enfocarse a sus carreras en solitario, todavía queda tiempo para que el grupo impresione a sus fans.

Wanna One consta de once miembros: Ji Seong, Sung Woon, Min Hyun, Seong Woo, Ji Hoon, Woo Jin, Jae Hwan, Kang Daniel, Jin Young, Dae Hwi y Kuan Lin.

NCT

NTC tiene un ilimitado número de integrantes.

NCT es un grupo de chicos de k-pop muy popular, un concepto interesante con un número ilimitado de miembros.

NCT son las siglas de “Neo Culture Technology”. Ahora consta de 21 miembros. Otro hecho interesante es que la banda está dividida en muchas subunidades que tienen su sede en muchas ciudades del mundo.

NCT U fue la primera unidad del grupo en debutar en abril de 2016 y se presentó como el grupo principal de NCT. Al principio, anunció solo dos miembros: Mark y Jaehyun, y luego agregó otros 7 miembros.

NCT 127 fue la segunda subunidad, NCT Dream y WayV aparecieron más tarde.

Got7

La banda se volvió muy famosa demasiado rápido.

Got7 es una banda de chicos de K-pop formada por JYP Entertainment. Está compuesto por siete miembros multinacionales que vienen de Estados Unidos, Tailandia, Corea del Sur y Hong Kong: JB, BamBam, Mark, Jackson, Yugyeom, Jinyoung y Youngjae.

Debutando a principios de 2014 con el mini-álbum "Got It?", La banda ganó popularidad bastante rápido. Sus actuaciones en el escenario a menudo incorporan bailes callejeros y varios elementos de trucos de artes marciales, así que nunca es aburrido.

Seventeen

Esta banda no tiene 17 integrantes.

A pesar del nombre del grupo, Seventeen también estilizado como SVT, el grupo consta de solo trece miembros: S.Coups, Jeonghan, Joshua, Jun, DK, Mingyu, The8, Seungkwan, Hoshi, Wonwoo, Woozi, Vernon y Dino.

Sin embargo, a veces, la banda de chicos se llega a formar por 16 miembros. Entonces, ¿qué significa el nombre Diecisiete? pues resulta que el número significa la mediana edad de los miembros en el momento de la formación de la banda.

El grupo se divide en tres equipos, cada uno con un área diferente de especialización: vocal, hip-hop y performance.

Además, están involucrados en la composición y producción de su propia coreografía y discografía, por lo que incluso se les ha dado el sobrenombre de grupo ídolo “autoproductor”. El grupo fue formado por Pledis Entertainment en 2015.

Monsta X

Monsta X debutó en el año de 2015.

Formado a través del programa de talentos de televisión “No. Mercy ”, Monsta X debutó en 2015 con su primer álbum“ Trespass ”.

No pasó mucho tiempo para que esta banda de hip-hop coreana de siete miembros se apoderara de América del Norte. “The Clan”, su primer álbum de estudio de larga duración, ocupó el puesto número uno en los álbumes mundiales de Billboard en los EE. UU.

La banda consta de 7 miembros: Minhyuk, Shownu, Wonho, Hyungwon, Kihyun, Joohoney e IM.

Stray Kids

Este grupo salió de un reality show en Corea del Sur.

Este grupo de K-pop no obtuvo su nombre simplemente por ninguna razón. Stray Kids es como se llama el reality show de competencia. Después de pasar por la competencia, los chicos elegidos formaron el grupo de chicos de K-pop del mismo nombre.

Debutó en 2018 con 9 miembros: Woojin, Changbin, Hyunjin, Han, Lee Know, Felix, Seungmin, IN y Bang Chan. Con su imagen súper despreocupada y salvaje, la banda se convirtió en un éxito mundial y su primer álbum fue el número uno en las listas de iTunes en varios países.

Winner

Winner también se formó de un reality show.

Winner también se formó a través de un reality show de supervivencia. El programa se llamaba Win: Who Is Next y giraba en torno a dos equipos que compiten entre sí por quién es el mejor en interpretación, composición y coreografía.

Los fanáticos determinaron a los ganadores, así es básicamente como nació el ganador. Su debut en 2014 fue épico; incluso fueron llamados "Monster rookies" por su éxito sin precedentes.

La banda de chicos de K-pop consta de 4 miembros: Seunghoon, Mino, Jinwoo y Seungyoon.

Astro

Fueron protagonistas en "To Be Continued".

Astro es un grupo de chicos de K-pop que consta de 6 miembros: Jinjin, Moonbin, Sanha, MJ, Rocky y Eunwoo.

Antes de debutar, todos eran iTeen Boys mientras se capacitaban en un programa de desarrollo de talento de Fantagio iTeen.

Pronto, protagonizaron una serie de drama web "To Be Continued", y solo después de eso, debutaron con el mini-álbum Spring Up en 2016. Billboard incluso los nombró uno de los mejores nuevos grupos de K-pop del año.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.