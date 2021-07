Todo sobre Hymn Of Death, uno de los dramas coreanos más tristes en Netflix

Hymn Of Death también conocido como Death Song, es considerado uno de los dramas coreanos más tristes de Netflix. El K-Drama de 2018 tiene solo tres episodios y cuenta la historia de la primera cantante soprano de la dinastía Joseon, Yun Sim Deok, y el genio dramaturgo Kim Woo Jin.

El papel de Yun Sim Deok fue interpretado por la actriz Shin Hye Sun y Lee Jong Suk (El amor es un capítulo aparte) interpretó el papel de Kim Woo Jin. Es una historia trágica de la pareja ambientada en el período del dominio colonial japonés, cuando la gente de Joseon no tenía la libertad de cantar o enamorarse.

La historia de la vida real es bastante popular en Corea del Sur y ya había sido adaptada a una película musical. Pero al actor Lee Jong Suk le conmovió la historia y quiso interpretar el papel de Kim Woo Jin. A continuación, La Verdad Noticias te comparte curiosidades que debes saber del elogiado drama coreano Death Song.

¿Qué significa Hymn Of Death?

Death Song significa un triste amor. La serie de televisión surcoreana de 2018 basada en hechos reales, narró valientemente una trágica historia de amor que tocará tu corazón y te pondrá en un estado de ánimo pensativo.

La serie de Netflix que no querrás dejar de ver, cuenta la historia real de Yun Sim Deok y su nombre es una referencia a su canción más famosa, "사의 찬미" o "In Praise Of Death". La trama de romance está envuelta en una época conflictiva, cuando Corea estaba ocupada por los japoneses.

¿Por qué no le pagaron a Lee Jong Suk?

Foto: Netflix - Shin Hye Sun y Lee Jong Suk

Según los informes, uno de los actores mejor pagados en Corea del Sur, Lee Jong Suk, no recibió dinero por interpretar el papel principal en el drama coreano Hymn Of Death. El actor tuvo dos razones para aceptar la oferta sin dinero y la primera fue porque se trató de interpretar a uno de los personajes de sus sueños.

La segunda razón, es su cariño por el director del drama, Park Soo Jin. Lee Jong Suk había actuado en el drama coreano While You Were Sleeping dirigido por Soo Jin en 2017. Ambos no solo estaban en buenos términos, sino que desarrollaron una relación amistosa después de la finalización del drama.

Foto: Netflix - Death Song

Por lo tanto, también quiso mostrar su respeto por el trabajo de Park Soo Jin y decidió no exigir ningún pago. Lee Jong Suk cobra casi $5,00,000 por episodio. Pero su amable gesto fue apreciado por el director.

"Estoy seguro de que Lee Jong Suk podrá retratar perfectamente los dos lados de Kim Woo Jin como un intelectual atormentado y un joven enamorado. Estoy sinceramente agradecido con Lee Jong Suk por no solo aceptar aparecer en el drama. pero también decidió no recibir una tarifa garantizada por su aparición ", dijo Park Soo Jin.

Otro dato interesante sobre Hymn of Death, es que a través del dorama Lee Jong Suk se reunió con su co-actriz Shin Hye Sun después de una larga brecha de cinco años. Habían actuado juntos en la escuela de teatro 2013 que se estrenó en el año 2012.

