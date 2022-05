Todo lo que sabemos sobre el álbum 'PROOF' de BTS

El 4 de mayo, BTS confirmó que su muy esperado álbum de antología de tres discos, PROOF, se lanzaría en junio. La noticia del proyecto llega semanas después de que el grupo de K-Pop insinuara nueva música a principios de abril durante su concierto Permission To Dance Onstage en Las Vegas.

BTS compartió clips breves que decían "We Are Bulletproof" y "2022. 06. 10". Los miembros de ARMY rápidamente compartieron la noticia en Twitter, generando especulaciones sobre si el grupo podría haber estado anunciando una canción o un álbum y cuándo está programado que llegue.

El nuevo álbum se lanzará justo a tiempo para el BTS Festa anual del grupo. Si no puedes esperar para obtener más información sobre el próximo álbum, sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todo lo que sabemos sobre el próximo álbum 'PROOF' de BTS.

¿Qué es un álbum de antología?

Foto: BTS promocionando sus conciertos en Estados Unidos

Billboard obtuvo una declaración del grupo de gestión de Big Hit Music de BTS que confirmó exactamente lo que implicaría el álbum. "El álbum de antología de BTS que encarna la historia de BTS se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como un artista que ha estado activo durante nueve años para recordar sus esfuerzos".

La declaración agregó: "El álbum de antología Proof que consta de tres XCD incluye muchas pistas diferentes, incluidas tres pistas completamente nuevas, que reflejan los pensamientos e ideas de los miembros sobre el pasado, presente y futuro de BTS".

¿Cuándo se lanzará el álbum PROOF de BTS?

BTS confirmó que 'PROOF' se lanzará en los servicios de transmisión a la medianoche del 10 de junio de 2022. Las copias físicas del álbum se enviarán el mismo día.

¿Cuál es el sencillo principal del álbum PROOF?

Yet to Come es el sencillo principal del álbum y BTS está haciendo todo lo posible para celebrar 'PROOF'. El grupo tiene una sección especial destacada de Instagram dedicada a su álbum de antología, donde comparten nuevas actualizaciones sobre el álbum.

Una de las primeras entradas destacadas fue el anuncio del sencillo principal del grupo, "Yet to Come", junto con su portada. Anteriormente, informamos que BTS revela la lista de canciones de PROOF.

El primer disco o CD1 presenta varios de los éxitos Billboard Hot 100 de Bangtan Sonyeondan, incluidos "Boy With Luv", "DNA", "IDOL" y "ON". Ofc, los sencillos No. 1 del grupo, "Dynamite" y "Butter", también están incluidos. El CD2 presenta cortes de álbumes como "Her", "Filter", "Moon" y "Stay".

El CD3 presenta “Jump” (Demo), “Undefined Relationship/It’s Complicated”, “Boy In Luv” (Demo), “Quotation Marks”, “I NEED U” (Demo), “Boyz with Fun” (Demo), “Tony Montana” (with Jimin), “Young Forever” (RM Demo), “Spring Day” (V Demo), “DNA” (J-hope Demo), “Epiphany” (Jin Demo), “Seesaw” (Demo), “Still With You” (Acapella) y la nueva canción “For Youth”.

Según información de La República, casi todas las canciones en el CD3 serán exclusivas para la versión física, mientras que For youth es el único de los 14 tracks que sí estará disponible en Spotify, iTunes y otros servicios musicales digitales.

¿Hay un tráiler de BTS PROOF?

BTS lanzó un avance del álbum que repasa su carrera de casi una década. Con clips cronológicos de los sencillos del grupo como "Skool Luv Affair" y "Permission to Dance", el tráiler termina con el título del próximo álbum del grupo, 'PROOF', antes de que se transforme en el lema de la banda "We Are Bulletproof".

