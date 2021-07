Todo lo que sabemos del K-Drama Snowdrop, trama, elenco y controversias

En 2020, se confirmó que la miembro de BLACKPINK, Jisoo, daría un gran paso adelante en su carrera de entretenimiento al protagonizar su primer K-Drama. La cantante, cuyo nombre real es Kim Ji-soo, tiene el papel principal en el dorama o drama coreano Snowdrop junto a la estrella de "Something In The Rain", Jung Hae In.

Este es su papel más importante hasta el momento, después de cameos en The Producers de 2015 y Arthdal Chronicles de 2019. Naver informó en marzo que el dorama se estrenaría en junio de 2021, pero la información no se confirmó. Ahora, nuevos informes señalaron que se lanzará el 10 de septiembre de este año.

El K-Drama Snowdrop está siendo producido por la cadena de televisión surcoreana JTBC. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista con las últimas actualizaciones relacionadas al nuevo dorama de Jisoo:

Anteriormente, La Casa Azul de Corea (Cheong Wa Dae), hizo una petición para detener la producción de Snowdrop alcanzando la marca de 200.000 firmas.

JTBC publicó declaraciones en respuesta a la controversia en torno a la trama filtrada y los detalles del personaje.

Aparecieron en línea las primeras imágenes de Jisoo y Jung Hae In en el set de Snowdrop.

Yoo In-na se unió a Jisoo y Jung Hae In en la producción de Snowdrop.

"El estreno de K-Drama Snowdrop podría ser en septiembre"

¿De qué trata el K-Drama Snowdrop?

Jisoo y Jung Hae In protagonizan K-Drama Snowdrop

Este dorama de 2021 se desarrolla durante Corea del Sur en 1987, un año histórico en la historia del país, ya que los manifestantes obligaron a un gobierno entonces autoritario a celebrar elecciones democráticas y luego hacer cumplir las reformas constitucionales durante la Declaración del 29 de junio.

Después de ser atacado en una protesta, un estudiante de posgrado (interpretado por Jung Hae In) busca refugio en un dormitorio para mujeres en la Universidad de Mujeres de Hosoo, donde se encuentra con una joven (interpretada por Jisoo) que ayuda a esconderlo. Más tarde, los dos desarrollan una relación romántica durante una época turbulenta en el país.

¿Cuál es la controversia del K-Drama Snowdrop?

(Foto: Jisoo Instagram) K-Drama Snowdrop

La controversia del K-Drama Snowdrop comenzó después de que la información supuestamente sobre la trama y los personajes del programa circuló en línea en marzo de 2021.

La supuesta sinopsis del programa y la información del personaje afirmaban que el protagonista masculino de Snowdrop, que estaría vinculado románticamente con el personaje de Jisoo de BLACKPINK, sería un espía norcoreano que se infiltró en el movimiento democrático de Corea del Sur.

Otro personaje, que fue descrito como "sencillo y justo", sería parte de la autoritaria Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (NSP). El NSP, que ha sido conocido con varios nombres, tiene una historia de décadas de ser utilizado para derribar a opositores políticos y activistas a favor de la democracia.

También se afirmó que el personaje de Jisoo se llamaría Young Cho, que los internautas señalaron que era similar a Chun Young Cho, una figura histórica de la vida real que participó en el movimiento de Corea del Sur por la democracia en la década de 1980.

Con base en estos supuestos detalles de la trama y los personajes, los internautas acusaron a JTBC de glamorizar al NSP y menospreciar el movimiento democrático de Corea del Sur. Según Straits Times, el 30 de marzo se envió un camión de protesta al edificio de JTBC en Seúl.

En un comunicado del 26 de marzo, informado por Soompi, JTBC dijo que las críticas a Snowdrop se originaron en "ciertas oraciones que fueron sacadas de contexto de partes de una sinopsis incompleta que se filtraron en línea".

La cadena enfatizó que el K-Drama Snowdrop "no es un drama que menosprecie el movimiento prodemocracia o que haga glamour de ser un espía o trabajar para el NSP".

En cambio, describió el programa como “una comedia negra que satiriza las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en la década de 1980 bajo un régimen militar durante la tensión Norte-Sur en la península de Corea. También es un melodrama sobre los jóvenes y mujeres que fueron víctimas de esa situación”.

En otra declaración publicada el 30 de marzo, a través de Koreaboo, JTBC reveló oficialmente algunos detalles del complot de Snowdrop en un intento por contrarrestar aún más las críticas en línea.

Elenco del K-Drama Snowdrop

La cadena dijo que los personajes principales no “participarán ni liderarán el Movimiento Democrático”, y que el programa se centrará en la turbulencia política que rodea a las elecciones presidenciales y no en el movimiento a favor de la democracia.

"Se contará una historia ficticia sobre el régimen militar, la Agencia de Seguridad Nacional y cómo poseen intereses creados, conspirando con la dictadura de Corea del Norte para mantener el poder", escribió la cadena.

El K-Drama Snowdrop tendrá personajes de un Agente de Corea del Norte y un Agente de Seguridad Nacional que lo persigue, dijo la red, personajes que "resaltarán la codicia sin escrúpulos por el poder para reformar el régimen, así como una visión crítica de la Agencia de Seguridad Nacional que activamente apoya esto”.

El personaje del Agente de Seguridad Nacional también será una persona “desilusionada” que “se apega a sus principios y verá todo lo que crea que está bien hasta el final, mientras le da la espalda a la organización corrupta”.

JTBC también dijo que aunque la activista Chun Young-Cho "no tenía relevancia" para el personaje de Jisoo, la cadena cambiaría el nombre de la protagonista femenina. Hasta el 12 de abril, más de 200.000 personas habían firmado una petición a la Casa Azul de Corea, pidiendo el cese de la producción de Snowdrop.

Dado que la petición obtuvo más de 200.000 firmas en un mes, espera una respuesta oficial de la oficina presidencial, informó Korea Herald. El K-Drama Snowdrop fue dirigido por Jo Hyun-tak y escrito por Yoo Hyun-mi, quienes son mejor conocidos por su trabajo en Sky Castle de 2018. También trabajaron con Kim Hye-yoon en esa serie, donde interpretó a Kang Ye-seo.

¿Cuándo comenzó la filmación del K-Drama Snowdrop?

La filmación del dorama Snowdrop comenzó en octubre de 2020. La frase "Actriz Jisoo" fue tendencia en Twitter cuando los fanáticos le desearon suerte a la integrante de BLACKPINK en su primer día de rodaje.

El rodaje de Snowdrop se detuvo un mes después, porque un actor de reparto anónimo entró en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19. En diciembre de 2020, Jisoo confirmó en Instagram que el elenco y el equipo habían vuelto al set.

¿Dónde puedo ver el K-Drama Snowdrop?

En este momento, el drama solo se estrenará en la red surcoreana JTBC. Todavía no hay noticias sobre si será licenciado por otras plataformas o redes. Dada la buena relación de Jisoo de BLACKPINK y el actor Jung Hae In (estrella en dramas coreanos en Netflix) con el gigante de streaming, muchos fanáticos esperan ver el K-Drama Snowdrop en Netflix.

