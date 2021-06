Todo lo que debes saber de Hospital Playlist segunda temporada

2020 fue un año fantástico para los K-Dramas o dramas coreanos en Netflix, pero una de las series más populares fue Hospital Playlist. El K-Drama se centra en cinco médicos que eran mejores amigos en la escuela de medicina y se reencuentran mientras trabajan en el mismo hospital.

La temporada 1 fue una montaña rusa emocional de principio a fin, con revelaciones y confesiones de personajes que los fanáticos habían llegado a adorar. Entonces, aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesita saber sobre la temporada 2.

Te compartiremos la fecha de lanzamiento, la plataforma para ver el dorama coreano y el mensaje del elenco que se ha convertido en uno de los favoritos del público. También puedes checar nuestra lista de K-Dramas para ver durante la cuarentena de COVID-19.

¿Qué esperar en Hospital Playlist 2?

Puedes esperar más romance y comedia en la temporada 2. Después del final de la temporada 1, la gran mayoría de los fanáticos sabían que verían un regreso al Centro Médico Yulje en algún momento. La serie no solo fue increíblemente popular en Corea del Sur, sino también en todo el mundo; anotando un impresionante 9.1/10 en MyDramaList.

Si bien la mayoría de los K-Dramas nunca se renuevan para una segunda temporada, era obvio que el elenco quería regresar para otra aventura. Informado en Soompi, los actores principales expresaron su agradecimiento a los espectadores y cada uno dejó entrever que Hospital Playlist regresaría para la temporada 2.

Jo Jung-suk, quien interpretó a Ik-Joon, compartió: “Además, gracias a todos los espectadores que estuvieron con nosotros todos los jueves por la noche. No olvides la segunda temporada de 'Pasillos de Hospital'".

Del mismo modo, Jung Kyung Ho, quien interpretó a Joon-Wan, agradeció a los espectadores por sintonizar la serie cada semana y dijo : "Saludaremos a los espectadores con una segunda temporada aún más abundante".

¿Cuándo sale la segunda temporada de Hospital Playlist?

Elenco de Hospital Playlist regresa completo

La temporada 2 de Pasillos de Hospital (nombre en español), está programada para lanzarse tanto en la televisión surcoreana como internacionalmente a través de Netflix el jueves 17 de junio de 2021.

Hora del Pacífico: 7 pm PST

Hora del centro: 9 am CDT

Hora del Este: de 10 am EDT

Horario Gran Bretaña: 3 PM BST

Hora Europa: 4 pm CET

Hora India: 7: 30 pm IST

Hora Filipinas: 22:00 PHT

Hora Japón: 23:00 JST

Hora Australia: 11: 30 pm ACST

Hubo preocupaciones de que la segunda temporada no se estrenará hasta finales de este año, después de que la filmación se retrasó temporalmente debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, a mediados de abril, se confirmó que la segunda temporada del K-Drama se estrenaría en tvN de Corea del Sur el 17 de junio. En el momento de escribir este artículo, Netflix ha etiquetado los nuevos episodios como lanzados el mismo día, y los episodios se lanzan una vez a la semana cada jueves.

Lista de episodios Hospital Playlist 2

Episodio 1: Jueves 17 de de junio

Episodio 2: Jueves 24 de de junio

Episodio 3: Jueves 1 de julio

Episodio 4: Jueves 8 de julio

Episodio 5: Jueves 15 de julio

Episodio 6: Jueves 22 de julio

Episodio 7: Jueves 29 de julio

Episodio 8: Jueves 5 de agosto

Episodio 9: Jueves 12 de agosto

Episodio 10: Jueves 19 de agosto

Episodio 11: Jueves 26 de agosto

Episodio 12: Jueves 2 de septiembre

La segunda temporada de Pasillos de Hospital tendrá un total de 12 episodios en Netflix. Si buscas doramas coreanos similares te recomendamos ver “Reply 1997”, “Reply 1994”, “Reply 1988” y “Prison Playbook” (derivado de Orange is the New Black).

Trama de Pasillos de Hospital 2

Hospital Playlist 2 se grabó durante 2020

La trama de la temporada 2 no se ha revelado oficialmente, pero hay muchas pistas en los videos teaser. En un video de la lectura del guión, el director Shin Won-ho dijo que la temporada 2 contará "las historias simples y cotidianas que hemos contado hasta ahora se desarrollarán con aún más calidez y profundidad".

A partir de toda la información, los carteles promocionales y las entrevistas con el elenco, se espera que la temporada 2 de Hospital Playlist se centre más en la vida y las relaciones diarias de los médicos, y menos en sus responsabilidades médicas.

¿Podría la próxima temporada centrarse también en cada una de las crecientes relaciones románticas entre los personajes, como Ik-Joon y Jeong-Won? Pase lo que pase en la temporada 2, habrá millones de fanáticos que no podrán dejar de seguir esta maravillosa serie.

Anteriormente, informamos que el productor de Hospital Playlist quería invitar a BTS para su dorama. Después de todo, la gran actuación de Kim Taehyung (V) en Hwarang: The Beginning, demostró que ARMY y muchos fanáticos de los K-Dramas quieren invitados talentosos como TaeTae en la pantalla chica.

