Todo lo que debes saber de 'Alien', la película coreana de ciencia ficción

Dirigida por el director Choi Dong Hoon, la próxima película de ciencia ficción 'Alien' ha lanzado su póster y primer tráiler. Protagonizada por Ryu Jun Yeol, Kim Woo Bin, Kim Tae Ri, So Ji Sub, Honey Lee, Yeom Jung Ah, Jo Woo Jin, Kim Eui Sung, Shin Jung Guen y Lee Si Hoo, 'Alien' es una película de ciencia ficción de dos partes.

Marcando el regreso del director Choi Dong Hoon con su primer proyecto en siete años, el elenco repleto de estrellas se verá en una película de dos partes que gira en torno a los eventos que se desarrollan cuando se abre un portal del tiempo.

Este portal termina conectando a los taoístas de la dinastía Goryeo que buscan una espada legendaria, con personas en 2022 que están a la caza de un prisionero alienígena encarcelado en el cuerpo de un humano. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el póster de la Parte 1 de Alien que se estrena este verano:

Póster de la película coreana Alien Parte 1

El cartel teatral muestra de fondo la nave espacial que permite viajar entre dos periodos de tiempo (2022 y la Dinastía Goryeo). El elenco ocupa un lugar central en el colorido cartel, ataviado con ropa moderna y tradicional.

Mientras tanto, el tráiler está lleno de drama y caos desde el principio. Con tomas que cambian entre la Dinastía Goryeo y 2022, el texto en la pantalla dice: “En 2022, llegará el nuevo mundo por el que has tenido curiosidad y que más ansiabas”.

Repleto de poderes sobrenaturales, emocionantes secuencias de acción y más, el tráiler de la Parte 1 de 'Alien' aumentará tu expectativa al máximo. En otras noticias, se confirmó que Lee Dong Wook y Kim Bum regresarán en Tale of the Nine Tailed Temporada 2.

