¿Tienes un CRUSH coreano? ¡Te damos 5 tips para ENAMORARLO!

En todo el mundo, el K-Pop y la cultura coreana se ha hecho sumamente popular volviéndose un fenómeno que enamoró a millones de mujeres y hombres que sueñan con viajar a Corea del Sur.

Aunque la realidad es muy diferente a la que pintan en los K-dramas y en la vida de los idols, también puedes sentirte atraída por su cultura y su gente.

Puede que incluso tengas una atracción hacia los hombres asiáticos, aunque recuerda que no debes tomarlo como una moda o un pasatiempo solo por ser fan del K-pop.

Si algún día llegas a visitar el país o tienes algún conocido coreano que te atraiga lo suficiente para intentar algo con él, hay cosas que debes saber y de las cuales puedes tomar ventaja debido a las diferencias entre las personalidades de un país y de Corea del Sur.

Te dejamos una lista con 5 tips que puedes seguir en caso de tener un crush coreano o que quieras vivir un romance a distancia o conocer una nueva forma de noviazgo.

Las mujeres de todo el mundo están enamorándose de los hombres coreanos

¿El físico importa?

Nuestro físico es un punto a favor, por ello, trata de alimentarte bien y hacer ejercicio para lucir bien, no necesitas estar extremadamente delgada, incluso puedes comenzar a usar maquillaje coreano para verte más natural, recuerda que ellos son los reyes del make-up

Aunque debes recordar que el físico no lo es todo, no dejes que nadie te imponga un estereotipo, puedes intentar conquistarlo, pero no cambies ni te desprecies a ti misma.

Directa/o y honesta/o

No cambies tu forma de ser, no intentes encajar en una cultura que es la tuya, solo se directa y honesta con tus sentimientos, es algo que un chico coreano aprecia. Ser abierta en lo que sientes los puede tomar por sorpresa pero es algo que valoran.

Da el primer paso

Aunque no lo creas, las coreanas son tímidas, por ello si decides dar el primer paso no te arrepentirás, invita a salir a ese chico, declarare tus sentimientos de una forma discreta pero directa que le haga saber que te gusta y que quieres intentar algo con él.

Cero superficial

Si vas a Corea o tienes intenciones de que tus citas sean las mejores, considera esto: ellos aprecian a la gente que no es superficial. Es decir, no te fijes en sus celulares, si tiene auto, cuánto ahorra, en dónde estudian, ellos aprecian más las cosas de corazón, que los valores por lo que son.

TE PUEDE INTERESAR:Consejos de amor para conquistar a tu ‘CRUSH' y no morir en el intento

Cariñosa/o

Ser cariñosa, hacerle constantes cariños a tu crush coreano, actuar tiernamente, el famoso aegyo, demostrarle que realmente te gusta, es algo que logrará atrapará su atención.