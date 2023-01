¡Tiembla Cinépolis! Japón se luce con los boletos de 'BTS Yet to come'

Japón presentó una edición especial de los boletos para BTS: Yet to come in cinemas, un evento que llegará a cines de todo el mundo. En el caso de México y varios países de Latinoamérica, ARMY sabe que Cinépolis se encarga de la distribución.

Por tiempo limitado, los fans de Bangtan Sonyeondan podrán revivir el concierto más reciente de sus idols con material inédito, junto con tomas especiales de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

Tras el inicio de la preventa de boletos en Cinépolis, los fans están más que dispuestos en adquirir sus entradas a la función, que será únicamente en cuatro fechas. Los ojos de ARMY también están en los coleccionables preparados para BTS: Yet To Come in cinemas, así que la emoción no para.

Boletos japoneses para BTS Yet to come in cinemas

Estos son algunos regalos que van con la compra del boleto para "Yet To Come: in cinemas" en Corea y Japón ����



A diferencia de los boletos de Cinépolis, las entradas japonesas tienen el póster de la película como imagen principal. Además, en la compra de tus tickets, se te incluye un paquete de photocards de los integrantes de BTS.

Esta edición japonesa comenzó a ganar popularidad en redes sociales, por lo que las ARMYs mexicanas están mostrando su descontento al no tener un boleto conmemorativo. Lo anterior es comprensible, dado el costo que tuvieron los boletos de BTS: Yet to come en cines.

¿Cuánto va a costar el boleto de BTS en Cinepolis?

BTS: Yet to come llega a Cinépolis en febrero

El boleto para ver al grupo BTS en Cinépolis tiene un costo de 250 pesos mexicanos para sala tradicional y de 300 pesos mexicanos para sala VIP. Puedes consultar los horarios y fechas disponibles para el concierto de BTS en la página oficial de Cinépolis.

Aunque los boletos japoneses parecen “ser mejores” que los de Cinépolis, la cadena de cines anunció que preparó varias sorpresas para ARMY. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos días se anuncie la merch oficial o coleccionables.

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que podrás llevar tu ARMY BOMB con el mínimo de brillo, según informó Sensacine. BTS Yet to come llega a cines a partir del 1 a 4 de febrero.

