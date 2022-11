The King's Affection hace historia con su Premio Emmy

La serie de televisión de Corea del Sur, The King's Affection (El afecto del rey), se convirtió en el primer drama coreano en ganar los Premios Emmy Internacionales.

El K-Drama de 20 episodios, protagonizado por Park Eun-bin y Rowoon, ganó en la categoría de mejor telenovela en la 50ª edición de los premios anuales en la ciudad de Nueva York el 21 de noviembre.

“The King's Affection”, que se desarrolla en la dinastía Joseon cuando tener gemelos se consideraba un mal augurio, sigue la vida de una princesa que fue enviada lejos. Más tarde regresa y se hace pasar por el príncipe heredero después de que su hermano gemelo fraterno es asesinado en la infancia.

El drama, dirigido por Song Hyun-wook y basado en los cómics “Yeonmo” de Lee So-young, se emitió en la emisora coreana KBS2 y en Netflix el año pasado. La actriz Park Eun Bin se convirtió en una de las estrellas de K-Drama más famosas del año 2022.

El drama de Corea del Sur ganó contra los nominados “Nos Tempos do Imperador” de Brasil, “Two Lives” de España y “You Are My Hero” de China.

"Estoy tan feliz de que 'The King's Affection' haya ganado el primer Emmy internacional como drama coreano, y es un placer que el potencial de los dramas coreanos en su conjunto reciba reconocimiento", dijo Lee Geon Joon, director de KBS.

Miky Lee, la vicepresidenta de CJ Group, también fue honrada en la 50ª edición de los Premios Emmy Internacionales. El actor surcoreano Song Joong-ki presentó el Premio de la Dirección a Lee por su dirección y gestión general de la división de medios y entretenimiento de CJ Group.

Mientras tanto, la actriz Park Eun-bin recibió muchos elogios por su personaje en el drama de Netflix: Woo, una abogada extraordinaria. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, se espera que más dramas como The King's Affection y la serie El Juego del Calamar continúen ganando reconocimiento internacional.

