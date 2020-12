The King Eternal Monarch es el mejor dorama de 2020 según encuesta

King Choice es un popular sitio de votaciones para hacer rankings de artistas de K-Pop así como de doramas el cual decidió realizar una encuesta antes del fin de año en la que resultó que la serie The King Eternal Monarch fue seleccionada por la audiencia del portal como la mejor serie de 2020.

El primer lugar como mencionamos fue para el dorama The King Eternal Monarch protagonizado por el talentoso actor Lee Min Ho junto a la actriz principal Kim Go Eun. Este K-Drama, que cuenta la historia de dos mundos paralelos que se cruzan, fue uno de los más anticipados durante 2020, lo que le valió establecer el récord de estreno de una serie durante fin de semana.

Crash Landing on you.

En la encuesta de King Choice los lectores del sitio dieron el segundo lugar en esta lista de mejores doramas de 2020 a ‘Crash Landing on you’ mientras que el tercer lugar se lo llevó la serie ‘Flower of Evil’.

Más doramas reconocidos como los mejores de 2020

El cuarto y quinto lugar de los mejores doramas de 2020 gracias a su elenco y producción fueron para ‘BackStreet Rookie’ y ‘Zombie Detective’ respectivamente mientras que el sexto y séptimo sitio del ranking lo ocuparon los K-Dramas ‘Tale of the Nine tailed’ y ‘Do Do Sol Sol La La Sol’.

Te recomendamos leer: 3 K-Drama estrenados en 2020 que no te puedes perder

Por último el octavo lugar en la lista de los mejores doramas según los lectores del sitio King Choice fue para ‘Hospital Playlist’, el noveno para ‘It’s Okay Not to Be Okay’ y por último el décimo sitio lo ocupó ‘Was it Love?’. Es así que los fans se han pronunciado respecto a las que consideran las mejores series de este 2020. ¿Estás de acuerdo con que The King Eternal Monarch tenga el primer lugar?, ¿qué serie faltó? En La Verdad Noticias seguiremos de cerca lo que el 2021 traiga al entretenimiento surcoreano para traerte lo más reciente.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News y mantente informado. Annyeong!