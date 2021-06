Taeyeon de Girls’ Generation quiere ser una influencia positiva en el mundo

En una reciente entrevista y sesión fotográfica para la revista Cosmopolitan, Taeyeon de Girls ’Generation reflexionó sobre su identidad y metas como artista así como su influencia en sus fans que te detallamos en La Verdad Noticias.

La cantante, que estará en la portada de la edición de julio de la revista, posó para su sesión fotográfica con una variedad de looks que resaltaron su encanto "carismático pero adorable". Durante su entrevista posterior al rodaje, Taeyeon comentó:

“Esta fue mi primera sesión fotográfica en mucho tiempo, y me gustó poder mostrar una amplia gama de diferentes lados de mí misma. Creo que será un pictórico que quedará en mi memoria", relató la integrante de Girls Generation quien alarmó a fans con posible mensaje suicida hace un año.

Taeyeon de Girls´ Generation explora nuevos horizontes

Taeyeon en Amazing Saturday

En noviembre pasado, Taeyeon se unió oficialmente al elenco del programa de variedades de tvN "Amazing Saturday", y felizmente se jactó de que se ha vuelto cercana a sus compañeros desde entonces.

"Convertirme en miembro del elenco de 'Amazing Saturday' fue una gran bendición en mi vida", dijo Taeyeon con entusiasmo. Ella continuó agregando: “Realmente me gustan todos los miembros. Cuanto más tiempo pasa, más a menudo me encuentro pensando: "Así que esto es lo que significa ser colegas"

Taeyeon quien lanzó el mini álbum "What Do I Call You" en 2020 también reveló que recientemente ha pasado bastante tiempo pensando en quién es ella como persona y artista: “Sin la intención de que sucediera, el tiempo que he pasado por mi cuenta ha crecido bastante”.

"He pasado ese tiempo en casa escribiendo en mi diario y pensando en mí mismo".

¿Cuándo debutó Taeyeon como solista?

Taeyeon debutó como solista en 2014

Taeyeon intérprete de Something New comenzó a trabajar en sus proyectos en solitario a finales de 2014, creyendo que su "momento adecuado" había llegado después de ocho años de experiencia con Girls 'Generation. Finalmente lanzó su primer álbum extendido (EP), I, en octubre de 2015.

“Cuando hice mi debut en solitario por primera vez, me preocupé mucho sobre qué tipo de color debería mostrar como artista. Ahora, me siento lo suficientemente relajado como para poder mirar hacia atrás. Siento que por fin estoy empezando a saber qué tipo de persona soy".

En cuanto a sus objetivos como artista, Taeyeon de Girls´ Generation explicó que espera hacer música que pueda tener una influencia positiva en los oyentes: “Quiero cantar canciones que puedan dar fuerza a las personas, como las vitaminas”, declaró. "Si es posible, cantar canciones alegres y brillantes".

