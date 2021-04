Taemin de SHINee anuncia que se alistará en el ejército en mayo

Taemin es miembro de los grupos de K-pop SHINee y SuperM. Debutó en SHINee en 2008 cuando solo tenía 14 años. El cantante debutó como miembro de SuperM, un supergrupo de K-pop formado por SM Entertainment y Capitol Records, en 2019.

El 19 de abril, Taemin compartió en una transmisión de VLIVE que se alistará en el ejército el 31 de mayo. Antes de alistarse, Taemin realizará un concierto virtual "Beyond Live" y lanzará un nuevo álbum.

Taemin se alistará el 31 de mayo

Taemin anunció su próxima fecha de alistamiento en una transmisión en vivo de VLIVE el 19 de abril. Decidió contarles a los fans sobre su alistamiento usando esta plataforma para poder hablar con los fans de manera personal.

“Queda más de un mes, así que no quería pasarlo ya triste. Quería decírtelo directamente con mis propias palabras”, dijo según Soompi . El cantante de SHINee también compartió que en el transcurso del próximo mes, los fans tendrán nueva música.

“Voy a hacer un concierto de Beyond LIVE el 2 de mayo. Mi álbum en solitario saldrá en la segunda o tercera semana de mayo. El calendario del álbum aún no ha sido confirmado, pero podré mostrar una última actuación brillante”, dijo Taemin.

Taemin tiene una exitosa carrera en solitario

Fuera de su trabajo en SHINee y SuperM, Taemin es un artista solista consumado. En 2020, lanzó un álbum de estudio titulado Never Gonna Dance Again . El álbum se dividió en dos partes.

Never Gonna Dance Again: Act 1 se lanzó el 7 de septiembre de 2020 y la segunda parte se lanzó el 9 de noviembre de 2020. El álbum completo se lanzó el 14 de diciembre de 2020.

En una entrevista con Hypebae, Taemin habló sobre su carrera en solitario y su participación en Never Gonna Dance Again. “Participé en la escritura de tres temas: 'Heaven', 'Think of You' y 'Pansy'. Siempre estoy escribiendo y tomando notas en mi cuaderno”, dijo.

Además de tener un próximo trabajo en solitario, Taemin también participó en regresos recientes con SHINee y SuperM. El 9 de abril, SuperM lanzó un video musical para el sencillo "We Do".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el 22 de febrero, Onew, Key, Minho y Taemin lanzaron un álbum como SHINee llamado Don't Call Me. Un reempaquetado del álbum titulado Atlantis fue lanzado el 12 de abril.

