Taehyun de TXT enamora con cover de “Let Me” de Zayn

La canción “Let Me” del cantante Zayn recibió un emotivo cover musical de Kang Tae-hyun, mejor conocido como Taehyun del grupo de K-Pop masculino TXT (TOMORROW X TOGETHER). El idol compartió el cover el jueves 8 de julio y en pocas horas se hizo viral en redes sociales.

El surcoreano de 19 años grabó su versión de “Let Me” en un pequeño estudio de grabación y no dudó en mostrar su gran talento vocal de notas altas. El fandom de TXT, llamado Young One, celebró el trabajo de Kang Tae-hyun con una ola de mensajes en Twitter.

Según información del video en YouTube, Tae-hyun de TXT también pregrabó las voces de fondo para la portada y fue el ingeniero de grabación. A continuación, te compartimos el cover de “Let Me” y más detalles de que debes saber.

Taehyun comparte cover para “Let Me” de Zayn

"Baby, let me be your man/ So I can love you (I can love you)/ And if you let me be your man/ Then I'll take care of you, you/ For the rest of my life, for the rest of yours/ For the rest of my life, for the rest of yours/ For the rest of ours", cantó el artista de TOMORROW X TOGETHER con su voz entrecortada que seguramente dejará sin aliento al MOA.

Young One felicita el nuevo cover de Tae-hyun

Twitter se llena de reacciones por el cover de "Let Me"

"Let Me" fue lanzado como el sencillo principal del segundo álbum de Zayn, Icarus Falls en 2018. La canción llegó a la lista Billboard Adult Top 40 Airplay and Adult Contemporary.

Un fan de TXT señaló en Twitter cómo Kang Tae-hyun "solía practicar canciones de Zayn como aprendiz" y cuánto significa para él el cover de una de las canciones de su artista favorito. ¿Te gustaría escuchar una colaboración de ambos artistas en el futuro?

¿Qué le gusta hacer a Taehyun de TXT?

Foto: Big Hit Music "Kang Tae-hyun de TXT"

Se dice que Kang Tae-hyun disfruta el arte de la fotografía, además de crear covers musicales de sus artistas favoritos. El idol del K-Pop también es un excelente bailarín y se destaca por ser uno de los vocalistas principales en el grupo TXT.

Taehyun previamente le dedicó un cover al cantante inglés, Nathan Sykes, y su canción de 2016 "Over And Over Again". Lo anterior llamó la atención de Sykes, quien no tardó en enviar una invitación al surcoreano para cantar juntos.

