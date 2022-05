TXT sorprende a MOA con su nuevo video musical 'Good Boy Gone Bad'

Si hay algo en lo que puedes contar con TXT (TOMORROW X TOGETHER), es para hacer un concepto bien. Los cinco chicos, SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI, una vez más han dejado que el rock prevalezca al pasar de una canción principal de emo rock a un sonido más hip hop rock con este lanzamiento.

La canción principal del cuarto mini-álbum del grupo, 'Minisode 2: Thursday's Child', Good Boy Gone Bad evoca la emotiva historia de un chico que atraviesa una ruptura con su primer amor. Todo es vanguardista y coincide con su concepto de ir mal.

Los cinco miembros del grupo de K-Pop TXT lanzan el mundo a su alrededor a un caos sin fin. Las espinas emotivas y las flores consecuentes hacen una aparición significativa a lo largo del video musical:

Además de 'Good Boy Gone Bad', su nuevo mini-álbum 'Minisode 2: Thursday's Child' también incluye las canciones 'Opening Sequence', 'Trust Fund Baby', 'Lonely Boy' y 'Thursday's Child Has Far To Go'.

El nuevo mini álbum llega nueve meses después del lanzamiento de 'The Chaos Chapter: Fight Or Escape', una versión reempaquetada del segundo álbum de estudio de TXT, 'The Chaos Chapter: Freeze', que se lanzó originalmente en mayo de 2021.

Visual de TXT Comeback Show

Desde entonces, los miembros de TXT han lanzado varias colaboraciones y versiones en solitario. En febrero, Taehyun y Yeonjun prestaron sus voces para 'PS5' de la cantautora estadounidense Salem Ilese, un corte de su EP 'Unsponsored Content'. En particular, Ilese había coescrito la pista viral de 2021 de TXT 'Anti-Romantic' de 'The Chaos Chapter: Freeze'.

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que TXT anuncia su primera gira mundial 'Act: Love Sick', a finales de este año. Programado para comenzar en Seúl en julio, el grupo ha confirmado actualmente un total de nueve espectáculos en Corea del Sur y los Estados Unidos, con “más por venir” en el futuro cercano.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!