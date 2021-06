TXT recibe nuevo récord de K-Pop por estar 3 semanas en Billboard 200

Durante la semana que finalizó el 3 de julio, TXT se mantuvo con éxito en la famosa lista de los 200 mejores álbumes de Billboard, su clasificación semanal de los álbumes más populares en los Estados Unidos, en el puesto 82.

El álbum debutó anteriormente en el número 5 en la lista a principios de este año. mes, luego cayó al No. 34 en su segunda semana. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió que los jóvenes del K-Pop estrenaron el video musical Magic, su primer sencillo en inglés y con más de 5.8 millones de reproducciones en YouTube.

The Chaos Chapter: FREEZE no solo es ahora el álbum más largo de la boyband TOMORROW X TOGETHER en el Billboard 200, sino que también es el primer (y hasta ahora, único) álbum de K-pop del año que permanece en el chart durante tres semanas.

¿Qué grupos de K-Pop llegaron a Billboard 200?

TOMORROW X TOGETHER

Solo otros cinco idols del K-Pop en la historia han tenido alguna vez una lista de álbumes en el Billboard 200 durante tres semanas o más: BTS, BLACKPINK, SuperM, NCT y NCT 127.

"The Chaos Chapter: FREEZE" se mantuvo fuerte en el número 3 en la lista de álbumes mundiales de Billboard, y subió al número 8 tanto en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard como en la lista de ventas de álbumes actuales en su cuarta semana.

Canciones de Big Hit TXT en Billboard

Tres de las canciones de TOMORROW X TOGETHER de "The Chaos Chapter: FREEZE" se mantuvieron estables en la lista de ventas de canciones digitales mundiales de Billboard en la última semana de junio 2021.

“0X1 = LOVESONG (I Know I Love You)” mantuvo su posición en el No. 14, seguido por su canción en inglés “ Magic” en el No. 15 y su lado B viral “Anti-Romantic” en el No. 21. Mientras tanto, las canciones de BTS y TXT se ubicaron en los primeros lugares de Billboard Hot 100 y Billboard 200 respectivamente.

