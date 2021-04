TXT presenta 'We Lost the Summer' en 'The Ellen DeGeneres Show'

El 16 de abril, el grupo de K-pop TOMORROW X TOGETHER hizo su primera aparición en The Ellen DeGeneres Show. Para la aparición, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Kai interpretaron "We Lost the Summer". TXT lanzó la pista en su EP de 2020 minisode 1: Blue Hour.

La interpretación de TXT de "We Lost the Summer" marcó su primera aparición y actuación en The Ellen DeGeneres Show. Para la presentación en The Ellen DeGeneres Show, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai actuaron en un ambiente escolar.

TXT interpretó 'We Lost the Summer'

TXT en The Ellen DeGeneres Show.

El quinteto comenzó la etapa de “We Lost the Summer” en una cafetería con poca luz. Para el primer verso y el coro, la banda actuó en un aula vacía antes de trasladarse a un pasillo de casilleros.

Durante la segunda mitad de la canción, los miembros viajaron de regreso a la cafetería. Al final de la canción, la cafetería se llenó de una luz rosa brillante mientras Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai actuaban.

El significado de 'We Lost the Summer'

TXT lanzó minisode 1: Blue Hour el 26 de octubre de 2020. El álbum tiene cinco pistas: "Ghosting", "5 시 53 분 의 하늘 에서 발견 한 너와 나 (Blue Hour)", "날씨 를 잃어 버렸어 (We Lost The Verano)”,“We Lost The Summer” y “하굣길 (Way Home)”.

“We Lost the Summer” fue coescrito por el cantautor Charli XCX. Con la canción, los miembros de TXT exploran el sentimiento de pérdida que experimentan los adolescentes debido a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Un video musical de "We Lost the Summer" fue lanzado el 12 de noviembre de 2020. Al comienzo del video musical, los miembros pasan el rato juntos. Mientras se toman fotografías, aparece una notificación sobre la pandemia en la pantalla de un teléfono móvil.

El resto del video musical muestra a TXT intentando mantenerse conectados mientras están físicamente separados. Como mencionamos en La Verdad Noticias, los fanáticos pueden ver la actuación de TXT de The Ellen DeGeneres Show en EllenTube.

