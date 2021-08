TXT explora más rock en su nuevo video musical Loser Lover

El grupo surcoreano TXT (TOMORROW X TOGETHER) formado por Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai está de regreso con más música. Su nuevo video musical “LO$ER = LO♡ER” (Loser Lover) debutó en YouTube este 17 de agosto y el sencillo pertenece a su álbum musical, The Chaos Chapter: Fight or Escape.

Con los cinco cantantes del K-Pop representando varias historias de la Generación Z, el video musical “Loser Lover” expresa el deseo de un "perdedor" del mundo real de ser un héroe y un "amante" para su único e inigualable.

Puede que haya fallado a los ojos del mundo, pero "tú" despiertas su coraje para tomar su destino en sus propias manos. Ahora debe tomar una decisión: LUCHAR o ESCAPAR junto a ti.

A través de sus pegadizas melodías musicales, TXT lanza su nuevo sencillo musical "Loser Lover" y ofrece una perspectiva de la Generación Z sobre las realidades del mundo.

¿Qué mensaje tiene Loser Lover de TXT?

Con sus mensajes de juventud y deseo, “Loser Lover” es una canción de amor para jóvenes que seguramente resonará con la Generación Z en todas partes, y con todos aquellos que todavía son jóvenes de corazón.

La música describe el crecimiento en este mundo y la necesidad de sobrevivir a través del dinero, las amistades y el amor. Curiosamente, hay una oda indirecta a los Rolling Stones. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

Beomgyu del grupo de K-Pop TOMORROW X TOGETHER reveló durante la conferencia de prensa del martes por la tarde que, “Sr. Scooter Braun de Ithaca Holdings le dio una guitarra como regalo al Sr. Bang Si-Hyuk (fundador de HYBE) y fue utilizada por el mismo Keith Richards”.

“‘Esa guitarra se usó en nuestra canción principal y cuando la escuché por primera vez, pensé que era un verdadero honor’, comentó Beomgyu"

Canciones del álbum The Chaos Chapter: Fight or Escape

TOMORROW X TOGETHER - The Chaos Chapter: Fight or Escape

Disponible en plataformas como Spotify, The Chaos Chapter: Fight or Escape tiene tres pistas nuevas: “Loser Lover”, “MOA Diary” (Dubaddu Wari Wari) y “0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori” (mezcla de Emocore).

MOA Diary (Dubaddu Wari Wari) es la primera canción de TOMORROW X TOGETHER dedicada a sus fans, MOA, que los han apoyado en las buenas y en las malas . La canción pop bailable es juvenil y refrescante con voces e instrumentales ricas. Los cinco miembros de TXT escribieron la letra de MOA.

La mezcla Emocore de “0X1 = LOVESONG” (I Know I Love You) feat. Seori” (originalmente del álbum de mayo de la banda, The Chaos Chapter: FREEZE) profundiza en sonidos de rock más poderosos y niveles más profundos de emoción.

Los instrumentales de la pista evocan tristeza y abatimiento, mientras que los sonidos de guitarra ásperos y decadentes agregan nuevos matices a la canción original. En general, TOMORROW X TOGETHER demuestra una vez más que son bastante distintos cuando se trata de su música.

Como hermanos profesionales en HYBE del famoso grupo BTS (Bangtan Sonyeondan), los chicos de TXT están creando su propio camino, explorando nuevos géneros y demostrando que seguirán superándose a sí mismos. Están reinando de forma suprema y no hay duda de eso.

