TXT estrena el video musical Magic, su primer sencillo en inglés

La agrupación Tomorrow x Together, mejor conocidos como TXT, estrenaron el video musical de Magic en YouTube y en menos de 10 horas han superado el millón de reproducciones. "Magic es su primer sencillo totalmente en inglés" y cuenta con temática futurista en su MV.

Las jóvenes estrellas de Big Hit Music están atrapados en una nave espacial, huyendo de los disparos. Se puede escuchar una voz robótica sobre la música diciendo: "Tomorrow x Together, quien ha estado amenazando a nuestra humanidad robot, finalmente ha sido arrestado".

Al igual que sus mentores de fama internacional, BTS, el nuevo sencillo Magic incluye una letra en inglés que resalta "instrumentales funky inspirados en la música disco". El coro "Oh, es como magia" es pegadizo y las estrellas del K-Pop presumen una coreografía que te hará bailar sin control.

El video musical Magic de Tomorrow x Together

Magic es la segunda pista del álbum The Chaos Chapter: Freeze en recibir un video musical, después del clip inicial de la canción principal 0X1 = LOVESONG (I Know I Love You); esta última inspirada en el rock.

Magic del grupo Tomorrow x Toghether es también la única pista en inglés del álbum Freeze. La Verdad Noticias te recuerda que sus compañeros de agencia, Bangtan Sonyeondan (BTS), estrenaron "Butter" y rápidamente superó los récords de su anterior sencillo en inglés "Dynamite".

¿Cuándo sale TXT en Good Morning America?

Tomorrow x Together en Good Morning America

El grupo está programado para presentar Magic en vivo y por primera vez el 10 de junio en Good Morning America; un famoso programa de entrevistas matutino estadounidense. Los chicos de Big Hit Music también harán su debut nocturno con Magic en The Late Late Show con James Corden el próximo 14 de junio.

En una brillante reseña de cinco estrellas de The Chaos Chapter: Freeze, Rhian Daly de NME describió el disco de Tomorrow x Together como el "mejor lanzamiento hasta la fecha" del grupo, así como un álbum que "representa un gran crecimiento". TXT forma parte de la cuarta generación del K-Pop y su fandom Young One está orgulloso del éxito.

