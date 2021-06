TXT demuestra que son líderes del K-Pop con un nuevo ranking en Billboard

El 31 de mayo, TOMORROW X TOGETHER, también conocidos como TXT comenzó una nueva era con su álbum, The Chaos Chapter: FREEZE. El álbum de estudio es el segundo disco de larga duración del grupo de Big Hit.

Con el álbum The Chaos Chapter: FREEZE, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai traspasan los límites musicalmente, y el arduo trabajo valió la pena. El 15 de junio, Billboard anunció que el nuevo álbum del quinteto debutó en el número 5 en la aclamada lista

Nueva marca personal para TXT

Billboard comparte los récords de la boyband

Antes de The Chaos Chapter: FREEZE, la posición más alta de TOMORROW X TOGETHER en el Billboard 200 fue con su Minisode 1 del EP 2020: Blue Hour, que debutó en el puesto 25 en la lista. El quinteto ha tenido cuatro álbumes en el Billboard 200:

Still Dreaming

The Dream Chapter: Star

Minisode 1: Blue Hour

The Chaos Chapter: FREEZE

Además de debutar en el número 5 en el Billboard 200, The Chaos Chapter: FREEZE también alcanzó el número 1 en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard. Este es el segundo número 1 de TXT en la lista de ventas de álbumes principales, y su primer número 1 ocurre con el Minisode 1: Blue Hour.

El sitio oficial de Billboard informa que The Chaos Chapter: FREEZE “vendió 39.000 copias en los Estados Unidos en la semana que finalizó el 10 de junio, según MRC Data. Es la mejor semana de ventas hasta ahora para el acto. Un considerable 96% de las ventas del álbum provino de las ediciones en CD, mientras que el 4% restante fue del álbum digital".

Miembros de TXT coescribieron canciones

TOMORROW X TOGETHER y su nuevo récord en Billboard

Desde su debut como grupo de K-Pop en 2019, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai han desarrollado continuamente su talento y se han involucrado más en el proceso de creación musical con cada álbum. The Chaos Chapter: FREEZE tiene ocho pistas y La Verdad Noticias te las enlista a continuación.

"Antirromántico" “0X1 = LOVESONG (Sé que te amo) feat. Seori " "Magia" “소 악행” (“Helado”) "밸런스 게임" ("¿Y si yo hubiera sido ese PUMA") "Sin reglas" “디어 스푸트니크” (“Estimado Sputnik”) "Escarcha"

En el álbum, Soobin coescribió "Ice Cream". Yeonjun, Beomgyu y Taehyun participaron en la coescritura de "¿Y si yo hubiera sido ese PUMA?" Beomgyu, Yeonjun, Taehyun y Huening Kai coescribieron la canción "No Rules".

Taehyun y Huening Kai trabajaron juntos para coescribir “Dear Sputnik”, y Huening Kai también ayudó a producir la canción. Yeonjun coescribió la última canción de la lista de canciones de The Chaos Chapter: FREEZE, "Frost".

Vídeo musical para TXT Magic

Cuando The Chaos Chapter: FREEZE se lanzó el 31 de mayo, el grupo de Big Hit también lanzó un video musical para el sencillo principal del álbum, “0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori". El single es una pista de pop-rock que encarna la energía caótica del álbum.

“Magic” es la primera pista en inglés del quinteto y fue escrita por Olly Murs, Sarah Blanchard, Richard Boardman, Pablo Bowman, Anders Froen y Aaron Hibell. El 10 de junio, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai lanzaron el video musical Magic, que presentaba una historia elaborada y una coreografía poderosa.

TXT también se presentó en Good Morning America el 10 y 12 de junio, y la banda interpretó “0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori ”en The Late Late Show With James Corden el 14 de junio. Con estas actuaciones y el nuevo ranking de Billboard, la boyband ha demostrado que son líderes de la 4ª generación del K-Pop.

