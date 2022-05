TXT comparte la lista de canciones de ‘Minisode 2: Thursday’s Child’

La llegada del cuarto EP de TXT (TOMORROW X TOGETHER) es inminente. El martes (3 de mayo), el grupo de K-Pop reveló la lista oficial de canciones para Minisode 2: Thursday's Child.

El EP contará con un total de cinco pistas: "Opening Sequence", "Trust Fund Baby", "Lonely Boy", "Thursday's Child Has Far to Go" y el sencillo principal del proyecto, "Good Boy Gone Bad".

El grupo de K-Pop TXT también tuvo una mano fuerte en la elaboración del álbum, con los miembros Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai prestando sus habilidades para escribir las letras y los raps; también ayudando con la producción de canciones en las pistas del EP.

¿Cuándo sale TXT EP Minisode 2: Thursday’s Child?

Minisode 2: Thursday’s Child se lanzará el lunes (9 de mayo) a través de Big Hit Music. Este sigue al segundo álbum de larga duración de TOMORROW X TOGETHER, The Chaos Chapter: FREEZE, que alcanzó el puesto número 5 en la lista Billboard 200 de todos los géneros en mayo de 2021 y fue el número 1 en la lista de ventas de álbumes principales.

Aunque los fanáticos aún deben esperar cinco días más para el lanzamiento del EP, el grupo de K- Pop compartió una vista previa del álbum el 1 de mayo. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que TXT anunció su primera gira mundial Act: Love Sick, que está programada para menos de dos meses después del lanzamiento del EP.

El grupo hermano de BTS iniciará la serie de conciertos con dos fechas consecutivas en Corea del Sur el 2 y 3 de julio antes de volar a los Estados Unidos para tocar en siete ciudades más.

TXT EP Minisode 2: Thursday’s Child

Chicago, Nueva York, Atlanta, Dallas, Houston, San Francisco y Los Ángeles son paradas de la gira, que tendrá lugar del 2 al 23 de julio. Los fanáticos cuya ciudad no está en la próxima gira de TXT deben mantenerse firmes.

Según un comunicado de prensa oficial, el sitio web del grupo decía: "MÁS POR VENIR", insinuando que se pueden lanzar lugares y fechas adicionales en un momento posterior. Sin embargo, recientemente se habló de los fanáticos de TXT enojados por el aforo en los conciertos de Estados Unidos.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!