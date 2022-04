TXT anuncia su primera gira mundial 'Act: Love Sick'

El 26 de abril, la agencia de la banda de chicos TXT (Tomorrow X Together), Big Hit Music, se dirigió a Twitter para compartir noticias sobre la próxima gira mundial.

Llamada Act: Love Sick, la próxima gira de TXT comenzará en Seúl este julio, y actualmente ha confirmado un total de nueve shows en Corea del Sur y los Estados Unidos.

Según el anuncio oficial Big Hit Music, hay "más por venir" con respecto a la próxima gira mundial de TXT. Pero si se trata de más fechas o detalles del lugar, se desconocen al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias.

Fechas TXT World Tour 'Act: Love Sick'

Foto: Big Hit Music / Fechas TXT World Tour 'Act: Love Sick'

2 de julio - Seúl, Corea del Sur

3 de julio – Seúl, Corea del Sur

7 de julio – Chicago, Estados Unidios

9 de julio – Nueva York, Estados Unidios

12 de julio – Atlanta, Estados Unidios

14 de julio – Dallas, Estados Unidios

17 de julio – Houston, Estados Unidios

21 de julio – San Francisco, Estados Unidios

23 de julio – Los Ángeles, Estados Unidios

Actualmente, TXT se está preparando para lanzar su cuarto mini-álbum, titulado minisode 2: Thursday's Child, que llegará el 9 de mayo a las 6 pm KST.

El nuevo disco llega aproximadamente nueve meses después del lanzamiento de 'The Chaos Chapter: Fight Or Escape', una versión reempaquetada de su segundo álbum 'The Chaos Chapter: Freeze'.

Entre los lanzamientos, los miembros de TXT lanzaron varias colaboraciones y versiones en solitario. En febrero, Taehyun y Yeonjun prestaron sus voces para 'PS5' de la cantautora estadounidense Salem Ilese, un corte de su EP 'Unsponsored Content'.

En particular, Ilese había coescrito la pista viral de 2021 de TXT 'Anti-Romantic' de 'The Chaos Chapter: Freeze'. Finalmente, recordemos que HYBE confirmó gira mundial de BTS, TXT y ENHYPEN para 2022.

