TXT anuncia fecha de comeback con nuevo logo y teaser

El grupo de K-Pop TXT (TOMORROW X TOGETHER) finalmente ha revelado la fecha y los detalles de su muy esperado comeback programado para mayo de 2022. La boyband representada por HYBE ha pedido a los fans que marquen sus calendarios para este verano.

El 14 de abril a la medianoche KST (Corea del Sur), el sello musical Big Hit Music anunció oficialmente que TXT regresaría con su cuarto mini álbum “minisode 2: Thursday's Child” el 9 de mayo a las 6 pm KST.

El grupo de K-Pop TXT también lanzó su primer avance para el próximo regreso, que presenta un nuevo y emocionante logotipo de grupo para señalar el comienzo de una nueva era. La animación del logo despidió su estética anterior para abrir paso a “minisode 2: Thursday's Child”.

Según información traducida por Soompi, los pedidos anticipados para el “minisodio 2: Thursday's Child” comenzarán el 14 de abril a las 11 am KST. El regreso de TXT marcará su primera reaparición en casi nueve meses, luego de lanzar su álbum reempaquetado “The Chaos Chapter: FIGHT OR ESCAPE” en agosto del año pasado.

La Verdad Noticias te recuerda que HYBE confirma gira mundial de BTS, TXT y ENHYPEN para 2022. Estos grupos o boybands son el orgullo de Corea del Sur y desde el éxito mundial de BTS (Bangtan Sonyeondan), los jóvenes de TXT siguen sorprendiendo con su gran talento como la cuarta generación del K-Pop.

¿Estás emocionado por el regreso de TXT? ¿Qué tipo de concepto esperas? No olvidemos que TOMORROW X TOGETHER debutó el 4 de marzo de 2019 con el “EP, The Dream Chapter: Star”. La boyband está formada por cinco miembros: Huening Kai, Yeonjun, Soobin, Beomgyu y Taehyun.

Foto: HYBE / TXT (TOMORROW X TOGETHER)

