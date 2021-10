Excelentes noticias para todos los fanáticos de TWICE, la banda de K-Pop tiene enormes planes para sexto aniversario, ya que planean un comeback completo con el cual se integran demasiadas cosas emocionantes como un nuevo álbum y hasta una gira.

El 1 de octubre, TWICE lanzó su primer sencillo en inglés "The Feels". Al final del video musical, los fanáticos notaron un póster que compartía un anuncio sorprendente. Su sexto aniversario se llevará a cabo en octubre y su tercer álbum de larga duración se dará a conocer en noviembre, que están preparando para su cuarta gira, de las cual todavía no han especificado fechas.

El regreso de TWICE en noviembre marcará su primer regreso coreano desde "Taste of Love" en junio y su primer álbum coreano completo desde "Eyes Wide Open" en octubre de 2020. TWICE también regresará a los tours después de tener que acortar su gira 2019-2020 debido a la pandemia.

¿Cuándo es el aniversario de TWICE?

TWICE prepara su comeback y anuncia una nueva gira por el mundo.

La Verdad Noticias informa que TWICE celebra su aniversario cada 20 de octubre, ya que ese día pero del año 2015, la banda de K-Pop tuvo su primer lanzamiento con JYP Entertainment. La canción con la que debutaron fue “Like OHH-AHH”.

TWICE estrena video musical de "The Feels"

Luego de un gran tiempo de espera, TWICE lanzó el video musical oficial de “The Feels”, una alegre melodía en la que cantan acerca de ese sentimiento de maripositas en el estomago que provoca conocer a alguien que te gusta mucho. En el video, las chicas deslumbran con espectaculares looks, geniales coreografías y la historia de cómo van a una fiesta de graduación.

Trascendió que, en cuestión de horas, el video musical de TWICE rebasó las 8 millones de reproducciones gracias al poder y dedicación de los fanáticos que tienen alrededor del mundo, además de tratarse de una canción bailable y pegadiza.

