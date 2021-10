TWICE obtiene su primera entrada al Billboard Hot 100 con 'The Feels'

El grupo de pop surcoreano TWICE llega a la lista Billboard Hot 100 por primera vez, esto debido a que la canción ‘The Feels’ debuta en el puesto número 83 en su semana de lanzamiento.

La canción, lanzada a través de JYP/Imperial/Republic Records, registró 4.7 millones de transmisiones en Estados Unidos, 208,000 en audiencia de radio y 10,400 descargas vendidas en su semana de lanzamiento, esto según MRC Data. Cabe destacar que el track también debuta en el número 5 en la lista de ventas de canciones digitales de todos los géneros.

Las chicas de JYP Entertainment logran ingresar al Billboard Hot 100.

Entre otros debuts en las listas de éxitos de la canción, ‘The Feels’ debuta en el número 10 del Billboard Global Excl. Estados Unidos y en el número 12 de la lista Billboard Global 200.

TWICE, un éxito en los charts

El grupo comienza a cobrar fuerza dentro del territorio americano.

Aunque TWICE es nuevo en el listado del Billboard Hot 100, la agrupación ha contabilizado 26 entradas en el World Digital Song Sales, incluidos 19 top 10 y cuatro sencillos líderes: ‘Likey’ en 2017, ‘Feel Special’ en 2019, ‘I Can't Stop Me’ en 2020 y ‘Cry for Me’ en 2021.

Los 19 top 10 de ventas de canciones digitales mundiales del acto surcoreano lo colocan en un empate con DAY6, GOT7 y SEVENTEEN en el sexto lugar en la historia de dicha lista, después de BTS con 107, EXO con 45, BIGBANG con 25, BAP con 22 y SHINee con 21.

El grupo también ha enviado 14 entradas a la lista de álbumes mundiales, dos de las cuales alcanzaron el número 1: ‘Twicetagram’ en 2017 y ‘Taste of Love: The 10th Mini Album’ en junio del 2021. Tres de los álbumes del grupo han llegado al Billboard 200: ‘More & More: The Ninth Mini Album’ (pico No. 200, junio de 2020), ‘Eyes Wide Open: The 2nd Full Album’ (No. 72, diciembre de 2020) y ‘Taste of Love’ (No. 6, junio 2021).

El K-Pop en la actualidad

El K-Pop comienza a figurar las listas de popularidad estadounidenses.

TWICE, formado en 2015, está compuesto por los miembros Chaeyoung, Dahyun, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Momo, Nayeon, Sana y Tzuyu. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el grupo se une a una lista cada vez mayor de actos de K-pop que figuran en el Billboard Hot 100. Solo en 2021, BTS obtuvo cinco entradas, todas en el número uno. Por su parte, Rosé alcanzó el puesto 70 en marzo con ‘On The Ground’ y Lisa, quien alcanzó el puesto 84 en septiembre con ‘Lalisa’, este último tema logró romper dos récord Guinness.

Fotografías: Redes Sociales