TWICE llegará a la Ciudad de México en el 2023 para ofertar un magno concierto

El grupo de TWICE integrado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, estará llegando a las tierras mexicanas durante el 2023 para ofertar un magno concierto en el Palacio de los deportes de la Ciudad de México.

La primera vez que esta agrupación de K-Pop llegó al país fue el 19 de julio del año 2019, tiempo en el que tras ofrecer un concierto en el mismo lugar, logró Sold Out, en aquella ocasión para la gira Twicelights World Tour. ¿Crees que esta vez también lo consiga?

Tuvieron que pasar 4 años para que las intérpretes de “The Feels” pisen tierra azteca por nueva cuenta. Si eres ONCE de corazón, a continuación te daremos los demás datos sobre el concierto que se avecina.

Concierto de TWICE 2023 en la Ciudad de México

Justo como te lo estamos diciendo en La Verdad Noticias, de acuerdo a la información que anda rondando por el momento en los distintos medios de comunicación, todo parece indicar que este nuevo Show de TWICE se llevará en el Palacio de los Deportes durante los últimos días del mes de septiembre del próximo 2023, sin embargo, ellas han decidido mantener la sorpresa revelando poco a poco los detalles sobre su nueva gira.

En otras palabras, las fechas concretas se sabrán en enero del próximo año, después del pre lanzamiento de su nuevo single del álbum que oficialmente saldrá en el mes de marzo.

¿Dónde serán los conciertos de TWICE?

Además de México, TWICE también estará visitando otros países de la Latinoamérica, mismos que de igual manera se estarán dando a conocer durante los primeros meses del 2023.

Indiscutiblemente, su popularidad ha creido mucho, pues fue en 20 de octubre de 2015 cuando debutaron con el miniálbum The Story Begins, pero verdaderamente TWICE ganó fama en 2016 con la canción "Cheer Up", la cual se ubicó en el primer puesto de Gaon Digital Chart y se convirtió en el single con las mejores ventas de ese año.

