TWICE lanza su nuevo sencillo "MOONLIGHT SUNRISE" y es todo un éxito

Muy buenas noticias para los fans de TWICE, pues las lindas integrantes de la famosa girlband de JYP Entertainment acaban de lanzar el videoclip de su nuevo sencillo en inglés.

Se trata de la canción llamada "MOONLIGHT SUNRISE" que ya se encuentra disponible en la famosa plataforma de YouTube. Este es el pre lanzamiento antes de su nuevo mini álbum en inglés que se estrenará en marzo.

El vídeo ya alcanzó en 23 de haberse lanzado en la plataforma de Google un total de 12 millones de vistas y más de 1 millón de likes, por lo que nuevamente será un éxito para TWICE.

ONCE está encantado con "MOONLIGHT SUNRISE"

El buen recibimiento del nuevo sencillo en inglés de TWICE llamado "MOONLIGHT SUNRISE" no solo se ha visto en Youtube. El fandom oficial llamado ONCE también ha demostrado que les gustó en redes sociales.

Es tal su éxito, que por ejemplo, en Argentina, está canción se convirtió en la canción número 1 de iTunes.

"Es increíble cómo TWICE no pierde su esencia, el concepto es más maduro, provocador y sexy si quieren, pero lo hacen con una sutileza y tan delicado que es ÚNICO" se puede leer el comentario de una fan de ONCE.

¿Cuál es el lema de TWICE?

Lema de TWICE:

La famosa banda TWICE tiene como lema oficial la frase “Uno en un millón”, además, el nombre de la banda hace referencia significa que las idol agradecen con el doble de amor el cariño que reciben de sus fans de ONCE.

