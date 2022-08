TWICE lanza su álbum de K-Pop 'Between 1&2' y conquista en ventas anticipadas

El nuevo álbum de TWICE, Between 1&2, llegó el viernes (26 de agosto) y ahora está disponible para que los fanáticos lo transmitan. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información del exitoso grupo de K-Pop femenino.

El grupo, que consta de los miembros Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, lanzó el álbum de siete pistas el viernes por la mañana. El LP está encabezado por el sencillo "Talk That Talk", que recibió un video musical correspondiente que también llegó en la fecha de lanzamiento del álbum.

En el álbum que vendió más de un millón de copias anticipadas, Chaeyoung tiene un crédito de escritura en solitario en “Basics”, y Jihyo tiene crédito por escribir “Trouble”. Dahyun también tiene créditos de escritura en solitario en las pistas “Gone” y “When We Were Kids”. Otras pistas en el disco de K-Pop incluyen "Queen of Hearts", "Brave" y "Gone".

Miembro de TWICE se contagia de COVID-19

El álbum 'Between 1&2' llega solo dos días después de que el grupo de gestión de TWICE , JYP Entertainment, revelara que Jihyo dio positivo por COVID-19. Según su comunicado oficial, la cantante de K-Pop dio positivo a COVID-19 “después de usar un kit de autodiagnóstico a las 10:30 a.m. y actualmente está en cuarentena”

El comunicado agregó que están “siguiendo las pautas del departamento de salud después de dar positivo por COVID-19 (mediante) prueba de antígeno”. JYP continuó diciendo que "darán prioridad a la salud de nuestra artista y pondrán nuestro mejor esfuerzo en su recuperación rápida y saludable".

Nota: El caso de COVID-19 de Jihyo marcó el cuarto para el grupo TWICE solo en 2022.

Te puede interesar: TWICE renovó sus contratos con la agencia JYP Entertainment

Acerca de 'Between 1&2' de TWICE

Foto: JYP Entertainment / TWICE

'Between 1&2' es la continuación de Formula of Love: O+T=<3 del grupo de K-Pop TWICE, lanzada en noviembre de 2021. El conjunto alcanzó el puesto número 3 en el Billboard 200 de todos los géneros y pasó un total de ocho semanas en la siguiente lista.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram