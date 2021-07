TWICE consigue un nuevo récord de reproducciones en MelOn

"Dance the Night Away", que fue escrita por el cantante Wheesung, es la canción principal del álbum repackaged de TWICE (Nation's Girl Group) "Summer Nights", lanzado el 9 de julio. Es una canción pop acelerada que muestra la juventud de los miembros.

En marzo de 2019, "Dance the Night Away" del grupo femenino de K-Pop superó los 100 millones de transmisiones y 2,500,000 descargas en Gaon Chart, lo que le valió al grupo de chicas su primera certificación de platino para las categorías de transmisión y descarga.

En Japón, "Dance the Night Away" obtuvo la certificación de plata por alcanzar las 30.000.000 de reproducciones. Volviendo a el servicio de múscia online, MelOn, "Dance the Night Away" ahora es la tercera canción del grupo en alcanzar los 200 millones de reproducciones en la plataforma. Las dos primeras pistas son "Cheer Up" y "TT".

Nuevo récord de reproducciones en MelOn

Nation's Girl Group es ahora el grupo de chicas de K-Pop con más canciones con 200 millones de reproducciones en MelOn, con tres pistas al 16 de julio. Anteriormente, el grupo de chicas de JYP estaba empatado con BLACKPINK con dos canciones.

Las canciones de BLACKPINK, el fenómeno mundial de K-Pop, alcanzaron la marca de los 200 millones son "DDU-DU DDU-DU" y "As If It's Your Last". El único otro grupo de chicas de K-pop en obtener este hito es Red Velvet con "Red Flavor".

¿Dónde ver videos de TWICE?

Puedes ver videos musicales del grupo femenino en el canal oficial de JYP Entertainment. Su reciente MC “Alcohol Free” se estrenó el pasado 15 de junio y al momento de redactar este artículo lleva más de 135 millones de reproducciones en YouTube.

El grupo TWICE está conformado por las nueve integrantes Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu. La Verdad Noticias te recuerda que debutaron en el 20 de octubre de 2015, con el lanzamiento del mini álbum The Story Begins.

