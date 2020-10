TWICE comparte la lista de canciones de su siguiente álbum “Eyes Wide Open”/Foto: The Honey Pop

El 11 de octubre a la medianoche KST, las chicas revelaron la tan esperada lista de canciones de su segundo álbum completo.

El álbum contará con 13 canciones, incluida la canción principal "I Can't Stop Me". TWICE lanzará este álbum en tres versiones: versión Story, versión de estilo y una versión retro.

El grupo de k-pop estrenará el álbum el 26 de octubre a las 6 PM KST. “Eyes Wide Open” es el segundo disco de larga duración de las chicas, por lo que ONCE está muy emocionado por conocer de qué se tratarán cada uno de los temas que anunciaron.

El tracklist completo del nuevo álbum cuenta con 13 canciones:

1. I Can't Stop Me.

2. Hell In Heaven.

3. Up No More.

4. Do What We Like.

5. Bring It Back.

6. Believer.

7. Queen.

8. Go Hard.

9. Shot Clock.

10. Handle It.

11. Depend On You.

12. Say Something.

13. Behind The Mask.

El quinto aniversario de TWICE

El lanzamiento de su siguiente producción discográfica es una manera de celebrar el quinto aniversario del grupo, quienes hicieron su debut el 20 de octubre de 2015 con la canción 'Like ooh-ahh'. Los fanáticos están esperando con mucha emoción lo que el grupo de chicas tiene preparado para este mes tan especial.

El exitoso grupo de chicas vuelve con más música. Los fans están muy emocionados de escuchar lo nuevo de las 9 estrellas/Foto: Kpop

La banda a cargo de la agencia JYP Entertainment tiene como single promocional la canción "I Can't Stop Me". Recordemos que hace unos meses estrenaron el tema “More & More”, el cual cuenta con más de 100 millones de reproducciones en su MV oficial en Youtube.

Las integrantes de la agrupación Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu están alistando un increíble comeback con “Eyes Wide Open”. La imagen del nuevo álbum es un poco oscura y seguramente tendrá letras y melodías que conquistarán a ONCE. ¿Estás list@ para la nueva música de TWICE?